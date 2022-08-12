穿出來的情誼…三宅一生、喬布斯 因制服結緣

蘋果前執行長喬布斯膾炙人口的招牌黑色高領毛衣和牛仔褲，即為三宅一生設計。(Getty Images)

著名日本 設計師三宅一生(Issey Miyake)本月5日因肝癌病逝，享年84歲；隨著他去世的消息傳開，外界又重新審視這位一代設計師的作品；蘋果 前執行長喬布斯(Steve Jobs)膾炙人口的招牌黑色高領毛衣，即是其一；但喬布斯和三宅一生的情誼，其實最早始於喬布斯希望三宅一生為所有蘋果員工設計制服。

喬布斯傳記作者艾薩克森(Walter Isaacson)在書中談到，1980年代喬布斯訪問日本時，看到索尼 (Sony)公司工廠所有工人都穿著相同的制服夾克，被這樣的制服風格深深吸引，當即請教那時的索尼董事長盛田昭夫(Akio Morita)。

盛田昭夫告訴喬布斯，制服是由三宅一生設計。在書中，喬布斯回憶道：「他看來很羞愧地告訴我，戰後大家沒衣服可穿，索尼這樣的公司不得不發衣服給員工每天穿去上班。」

三宅一生為索尼打造的灰褐色尼龍夾克制服，袖子可輕鬆拆卸下來變成背心；這款制服成為索尼「招牌風格」，增添了員工向心力。喬布斯當下決定，他也要用制服來為蘋果員工建立「企業凝聚力 」。

喬布斯告訴艾薩克森：「我打電話給三宅一生，請他為蘋果設計一件背心。然後我帶了一些樣品回來告訴大家，如果我們都穿這種背心一定很棒。結果，我當場被噓下台了。所有人都討厭這個主意。」

三宅一生沒能替蘋果員工設計制服，但他和喬布斯的友誼之門卻因此打開了。他最終為喬布斯本人設計了一套專屬的制服，包括他終年愛穿的黑色高領毛衣和Levi 501經典合身牛仔褲。

喬布斯說：「我要三宅一生製作一些我喜歡的黑色高領毛衣，結果他做了大概100件。」喬布斯笑稱，這足夠讓他穿一輩子。喬布斯與三宅一生因制服結緣。2011年過世的喬布斯，生前經常拜訪三宅一生。

這款黑色套頭毛衣兼具T恤和運動衫的舒適性，線條簡約，成為喬布斯獨特天分與專注工作的代名詞。它絕不是三宅一生最有趣的服裝，甚至可能是他最平凡的一件作品，但仍然體現了三宅一生的原創風格：解決日常需求的美麗物件。