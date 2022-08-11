川普自打臉 曾說「如果清白為何要援引第5修正案」

川普拒絕回應紐約州檢察長詹樂霞詢問。（路透）

連續數月以來，前總統川普 一直以「種族歧視者檢察長」形容民主黨籍紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)，聲稱她競選期間主打「我們準備逮住川普」；Politico新聞網站報導，詹樂霞10日上午果然逮到川普了，至少逼得川普在閃躲甚久之後，終於出面接受調查詢問。

詹樂霞率領檢方團隊已對川普展開長達一年的民事調查，了解川普是否為旗下房地產 事業價值灌水。根據法院紀錄，詹樂霞直指調查工作的兩大關鍵項目，便是取得川普證詞，以釐清川普是否對於遭控的不當行為事先知情。

報導指出，川普的宣誓證詞到頭來可能並沒有太多參考價值，因為川普10日對於調查人員的提問一概拒答，援引憲法第五修正案避免「自證其罪」(self-incrimination)條款自保。

川普過去曾多次公開說過憲法第五修正案是「認罪法案」。他2016年說，「你看那些黑幫援引憲法第五俢正案。如果你是清白的，為何你要援引第五修正案？」他還在一次競選演講中說，援引憲法第五修正案，就表明承認「我有罪」。

然而法庭文件顯示，在紐約州檢察長辦公室調查川普企業的過程中，川普的次子艾瑞克．川普於2020年作證時，他援引了500多次第五修正案。川普的另兩個成年子女小唐納和伊凡卡日前也作證，目前尚不清楚他們是否在證詞中援引了第五修正案。

川普10日發表聲明表示：「我曾經問道『如果是清白的，為何要援引憲法第五修正案呢？』現在我終於知道答案了。」聲明寫道：「當你的家人、公司以及所有核心圈幕僚都淪為調查目標的時候，調查事由又是沒有根據、基於政治動機的獵巫行動，受到律師、檢察官及假新聞媒體大力支持，你就別無選擇了。」

詹樂霞辦公室在聲明中說，將繼續追查真相，依法調查線索，「我們的調查行動仍在進行中」。

政治觀察家指出，川普終於接受詹樂霞詢問的最新發展，透露出調查行動已到收尾階段，先前前任紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)接受詹樂霞詢問時，就是檢方調查行動已接進尾聲，約談過後詹樂霞便針對葛謨遭控不當行為發表最終版調查報告。

法律專家分析，川普引用憲法第五修正案的決定，恐將讓包括可能出任陪審團成員的民眾產生懷疑，認為川普似乎想要隱瞞事實。