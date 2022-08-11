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「獵巫行動」 川普引第5修正案 拒答紐約州檢察長詢問

記者張心／紐約報導
前總統川普(右二)10日在接受紐約州檢察長詹樂霞針對川普企業的調查詢問時，援引憲法第五修正案拒絕作答。(美聯社)
前總統川普(右二)10日在接受紐約州檢察長詹樂霞針對川普企業的調查詢問時，援引憲法第五修正案拒絕作答。(美聯社)

前總統川普10日在接受紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)針對川普企業的調查詢問時，援引憲法第五修正案(Fifth Amendment)保障的禁止自證其罪(Self-Incrimination)權利，拒絕回答，並指憲法賦予每個公民的權利和特權，他有權不回答相關問題。

川普在10日從上午9時30分至下午4時的詢問中，僅就開場時關於自己名字的問題做了回應，其餘時間則拒絕回答所有提問。川普的律師費斯切蒂(Ronald P. Fischetti)透露，川普很想為自己辯護，但律師團費了很大力氣說服他保持緘默，「第五修正案的策略，是不久前才決定，檢方事先並不知情」。

川普在現場宣讀聲明，稱針對他的調查是「美國歷史上最大的獵巫行動」的延續，並指責詹樂霞「在競選時公然推行打擊我的政策」。他曾經不懂，為什麼無辜的人要援引第五修正案？「現在我明白了，當你的家人、公司和同一條路上的所有人，成為律師、檢察官和假新聞媒體，出於政治動機進行毫無根據的獵巫(Witch Hunt)行動時，你別無選擇。」

2019年3月以來，詹樂霞辦公室一直在調查川普是否不適當地誇大旗下酒店、高爾夫俱樂部和其他資產的價值；川普也長期稱詹樂霞的調查為黨派的「獵巫」，並在10日的聲明中，將紐約州檢方的行動視為針對自己的更大陰謀的一部分，將此與聯邦調查局(FBI)8日在其位於佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)的住處和「海湖莊園」(Mar-a-Lago)俱樂部進行的搜查相關連。

川普說，「我沒有做錯任何事，詹樂霞競選時以『抓住並摧毀川普』為宣傳政見，她惡意攻擊我和我的企業，我們不能允許一個失控的背叛者，利用調查來推進政治生涯」。

對此，詹樂霞在現場並未針鋒相對，開場介紹後就將提問權交給辦公室的檢察官。雖然詹樂霞辦公室有權進行民事調查，卻無法提出刑事指控，曼哈頓地檢官白艾榮(Alvin L. Bragg)一直在進行對於川普的刑事調查，探究其是否欺詐性地誇大自己的財產估值；白艾榮對此案表示擔憂，認為川普不回答問題，會阻礙地檢處對此案調查獲得新進展。

曼哈頓川普大廈外，有民眾模仿調侃川普，遊客紛紛合影留念。（記者張心／攝影）
曼哈頓川普大廈外，有民眾模仿調侃川普，遊客紛紛合影留念。（記者張心／攝影）
曼哈頓川普大廈外，有群眾模仿川普進行調侃，遊客紛紛合影留念。（記者張心／攝影）
曼哈頓川普大廈外，有群眾模仿川普進行調侃，遊客紛紛合影留念。（記者張心／攝影）

川普 紐約州 白艾榮

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