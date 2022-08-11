我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

FBI搜川普海湖莊園 中立著稱司法部長加蘭德陷政治風暴

編譯陳韻涵／綜合10日電
司法部長加蘭德。（美聯社）
司法部長加蘭德。（美聯社）

拜登總統去年任命司法部長加蘭德(Merrick Garland)領導司法部，他當時挑選以政治中立著稱的上訴法院法官；但聯邦調查局(FBI)8日突襲前總統川普的佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)，卻讓加蘭德深陷政治風暴。

華盛頓郵報報導，曾任聯邦檢察官的加蘭德在川普總統卸任後，肩負重塑公眾信任執法單位的責任；加蘭德試圖說服大眾，他是對政治漠不關心的司法部長，即便偵辦最具爭議的政治案件也不受動搖。

FBI於8日突襲搜索海湖莊園俱樂部(Mar-a-Lago Club)，卻讓加蘭德陷入強烈政治風暴；這場突襲行動與民主黨長期指控川普可能不當處理總統文件有關，川普及保守派人士則指控這場搜索為濫用權力的表現。

川普怒斥FBI搜索為「檢察官的不端行為」，「武器化司法系統」。

若川普決定參選2024年大選，FBI的突襲行動可能成為川普競選的攻訐目標。

共和黨議員譴責加蘭德，矢言調查司法部；參議員霍利(Josh Hawley)表示，加蘭德必須辭職或遭彈劾。

這起風波與加蘭德就任17個月以來的作為相悖，他曾高調推動民權調查，致力偵查槍械走私與仇恨犯罪，並監督國會暴亂眾院特別調查委員會。

然而，加蘭德一再拒絕討論任何國會暴亂調查進度，以及調查是否涉及川普本人；每當被記者問到關於川普的問題，加蘭德總是避左右而言他，或不予回應。

加蘭德不忘強調，將根據證據讓有罪者接受司法制裁； 過去數月來，川普的批評者，尤其是左派人士，痛斥加蘭德未能迅速調查川普可能涉案的情況。

司法部與華府檢察長辦公室近幾周開始傳喚證人，或寄發傳票要求川普小圈子內的人士提交證詞和證據，甚至出席大陪審團庭審，顯然影射川普的行為或對話是國會暴亂眾院特別調查的一部分。

曾於布希總統(George H.W. Bush)任內擔任司法部副部長的艾爾(Donald B. Ayer)說：「總是會有人說這是終極政治行徑，但這不合理，他只是盡本分。」

川普 司法部 FBI

上一則

推特前主管收名表、現金 涉替沙國收集異議用戶個資

下一則

史上第一次…FBI搜前總統家 司法部與川普都面臨風險

延伸閱讀

佛州莊園遭搜查 川普暗指FBI可能「藉機栽贓」

佛州莊園遭搜查 川普暗指FBI可能「藉機栽贓」
FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去
搜川普莊園 華爾街日報：司法部引來高風險

搜川普莊園 華爾街日報：司法部引來高風險
川普拒絕紐約檢察長問詢 引第五修正案自保

川普拒絕紐約檢察長問詢 引第五修正案自保

熱門新聞

中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30
中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

2022-08-07 09:51
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

2022-08-08 13:55

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題