FBI搜川普海湖莊園 中立著稱司法部長加蘭德陷政治風暴

司法部長加蘭德。（美聯社）

拜登總統去年任命司法部 長加蘭德(Merrick Garland)領導司法部，他當時挑選以政治中立著稱的上訴法院法官；但聯邦調查局(FBI )8日突襲前總統川普 的佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)，卻讓加蘭德深陷政治風暴。

華盛頓郵報報導，曾任聯邦檢察官的加蘭德在川普總統卸任後，肩負重塑公眾信任執法單位的責任；加蘭德試圖說服大眾，他是對政治漠不關心的司法部長，即便偵辦最具爭議的政治案件也不受動搖。

FBI於8日突襲搜索海湖莊園俱樂部(Mar-a-Lago Club)，卻讓加蘭德陷入強烈政治風暴；這場突襲行動與民主黨長期指控川普可能不當處理總統文件有關，川普及保守派人士則指控這場搜索為濫用權力的表現。

川普怒斥FBI搜索為「檢察官的不端行為」，「武器化司法系統」。

若川普決定參選2024年大選，FBI的突襲行動可能成為川普競選的攻訐目標。

共和黨議員譴責加蘭德，矢言調查司法部；參議員霍利(Josh Hawley)表示，加蘭德必須辭職或遭彈劾。

這起風波與加蘭德就任17個月以來的作為相悖，他曾高調推動民權調查，致力偵查槍械走私與仇恨犯罪，並監督國會暴亂眾院特別調查委員會。

然而，加蘭德一再拒絕討論任何國會暴亂調查進度，以及調查是否涉及川普本人；每當被記者問到關於川普的問題，加蘭德總是避左右而言他，或不予回應。

加蘭德不忘強調，將根據證據讓有罪者接受司法制裁； 過去數月來，川普的批評者，尤其是左派人士，痛斥加蘭德未能迅速調查川普可能涉案的情況。

司法部與華府檢察長辦公室近幾周開始傳喚證人，或寄發傳票要求川普小圈子內的人士提交證詞和證據，甚至出席大陪審團庭審，顯然影射川普的行為或對話是國會暴亂眾院特別調查的一部分。

曾於布希總統(George H.W. Bush)任內擔任司法部副部長的艾爾(Donald B. Ayer)說：「總是會有人說這是終極政治行徑，但這不合理，他只是盡本分。」