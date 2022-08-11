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青少年不愛臉書 丕優調查：YouTube、抖音成年輕人最愛

記者張聲肇／綜合報導

丕優研究中心(Pew Research Center)10日公布的調查發現，美國將近一半的青少年經常使用社群媒體，比2015年倍增；他們最常使用的社媒是YouTube抖音(TikTok)，多達95%是YouTube用戶，2018年才在美國上市的抖音，也有67%13歲到17歲的年輕用戶。

自稱自己「幾乎無時無刻」不盯著網路的美國青少年，幾乎有五成，較2015年的24%大幅成長；35%說玩社媒。也就是說，35%美國青少年隨時不是上TouTube就是看抖音等社交媒體，是2015年調查時沒有的問題。

青少年最愛的社媒第三名和第四名分別是臉書母公司「元宇宙平台」的Instagram(即時圖)和Snapchat(隨時聊)；臉書本身的受歡迎度則大降，2015年青少年有71%使用臉書，如今剩下32%。

網路業和廣告商最重視年輕客戶，特別是青少年，因為他們是「創造風潮」及「測試品味」的族群，不但為業者創造長期商機，一旦被「勾」上，還可能是業界未來幾十年的忠實客戶。

元宇宙和YouTube暨谷歌母公司「字母公司」因此大力投資短小精悍的影音產品，和抖音搶年輕客群。

丕優網路科技研究部主任、調查共同主持人瑞尼(Lee Rainie)分析這份調查1316名青少年的報告時說，社交媒體是「多層次」快速發展的領域，時時刻刻在演變。

調查也發現，年輕人的生活深受社媒影響，而且「不見得盡是正面」的影響；過半青少年，尤其是少女，說要放下社媒「很困難」；也有三分之一坦承浪費太多時間在社媒上。擁有智慧型手機的青少年人數七年躍增22%。

丕優副研究員、本調查共同主持人艾蜜莉‧沃果斯(Emily Vogels)指出，新冠疫情期間，不少青少年因為無法和同學朋友見面，只好多利用社交媒體和同儕保持聯繫，這是青少年選用某一社媒，並在上面用掉最多時間的因素之一。

抖音 臉書 YouTube

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