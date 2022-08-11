推特前主管收名表、現金 涉替沙國收集異議用戶個資

推特前中東主管阿布阿莫，被控為沙烏地阿拉伯蒐集個資，充當間諜。圖為阿布阿莫在加州出庭情景。(路透)

前推特 中東主管阿布阿莫(Ahmad Abouammo)未向美國登記為「外國代理人」，利用職權收集客戶個資 ，被判洗錢等六項罪名成立，這是首度中東友邦沙烏地阿拉伯也成為被告的間諜案。

聯邦調查局2019年控告美國籍的阿布阿莫與阿拉伯籍的推特工程師阿爾扎巴拉( Ali Alzabarah)利用職權取得客戶的個人資料，包括電郵信箱、電話號碼、個人網址，把批評阿拉伯政府的客戶個資交給沙國。和美國有多年石油與安全利益關係的沙烏地阿拉伯也因此成為被告。

訴狀指出，阿布阿莫「刻意」把一張假收據交給FBI幹員，有意誤導美國政府正在

進行的刑事犯罪調查。兩名被告所獲報酬包括特製名貴手錶和數萬元。這些錢匯到秘密帳戶，仍被美國查到。

本案第三名被告是阿拉伯籍的穆泰瑞(Ahmed Al-Mutairi)，理由是替沙國王室當中間人，媒介這宗情報交易。

訴狀說，被告收集了6000名推特用戶的個資，其中至少33名是沙國司法單位向推特｢緊急索取」的個資。阿布阿莫於2019年11月被逮捕後，獲保釋在外。穆泰瑞和阿爾札巴拉則在通緝之列。

法院陪審團10日判決，阿布拉莫策畫網路電匯詐欺 、洗錢等六項罪名確立，另五項罪名都與電匯詐欺有關，陪審團判決無罪。