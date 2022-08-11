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內州母女涉非法墮胎遭控重罪 臉書「提交對話紀錄」惹議

編譯陳韻涵╱綜合10日電
內州在2010年通過嚴格的妊娠20周後禁墮胎法。圖為爭取墮胎權人士7月4日在內州首府林肯市州議會前抗議大法官取消聯邦婦女墮胎權。(美聯社)
內州在2010年通過嚴格的妊娠20周後禁墮胎法。圖為爭取墮胎權人士7月4日在內州首府林肯市州議會前抗議大法官取消聯邦婦女墮胎權。(美聯社)

內布拉斯加州一對母女被控違法中止妊娠，檢察官透過搜索票取得她們的臉書(Facebook)對話內容，發現兩人討論服用墮胎藥並火葬胚胎以湮滅證據。內州嚴格的妊娠20周後禁墮胎法規2010年通過後，頭一遭起訴違法墮胎涉案人士。

社媒巨擘臉書在此案中交出用戶資料，也遭外界抨擊；臉書母公司Meta發言人史東(Andy Stone)在推特(Twitter)發布聲明表示，「最高法院裁決前，當地法院6月初寄出的搜索票中未提及墮胎，僅表示關切與刑事調查相關的事件，警方當時稱調查死產胎兒遭火葬且非出自墮胎。」

41歲的母親潔西卡‧柏吉斯(Jessica Burgess)當時透過臉書訊息，告訴懷孕23周的17歲女兒瑟列斯特‧柏吉斯(Celeste Burgess)，她已買到墮胎藥。

檢方在訴狀中寫道，瑟列斯特回訊寫道，「等不及把這『東西』弄出體外」。

執法人員透過搜索票，取得柏吉斯母女的臉書訊息，部分對話列在法院文件當中。

柏吉斯母女初次接受偵訊時，告訴調查員瑟列斯特4月22日洗澡時死產，母女把胚胎裝袋、裝箱放進後車廂，駛向東北部諾福克郡(Norfolk)，隨後在一名22歲男子的協助下焚屍並將骨灰埋在該名男子雙親擁有的土地。這名男子被控輕罪並認罪，本月稍晚將宣判。

柏吉斯母女上月初原本只被控單一項「移除、隱匿或棄置屍體」的重罪，還有兩項輕罪，即未通報和隱匿另一人死亡；但調查人員審查臉書私訊後，追加起訴墮胎相關重罪，當初17歲的瑟列斯特現已滿18歲，將依檢察官要求比照成人審理。

瑟列斯特被起訴後，Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)被員工問到公司會如何保護尋求人工流產的員工；查克柏格說，會盡力擴大平台加密，「保障人們的安全」。

不過，Meta向來對墮胎議題保持沉默，且有使用者近期發現Instagram和臉書攸關墮胎藥的貼文遭移除，但Meta持續獲得反墮胎廣告的收益。

支持墮胎權的紐約司法團體「全國孕婦權益」(NAPW)表示，2006年到2020年之間，全美有1331名女性因為中止妊娠而逮捕或拘留。

聯邦最高法院6月推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，已有四州嚴禁24周後墮胎，更多州禁止測得胎動後的人工流產；內州共和黨議員8日就禁止12周後墮胎投票，未能取得足夠票數。

墮胎 臉書 查克柏格

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