小威宣布退役 嘆：若我是男人 就不用在家庭與網球間抉擇

圖為小威廉絲2015年奪下法網公開賽女網冠軍。(美聯社)

女網傳奇小威廉 絲(Serena Williams)長年倡議性別平權，如今宣布退役也闡明女性為家庭犧牲職涯的重要論述；下月即將迎接41歲生日的小威表示，若她是男人，就不用在家庭與網球間抉擇。

威廉絲在9日刊出的時尚(Vogue)雜誌中寫道，她考慮在8月底美網公開賽後退役；若她拿下這場錦標賽冠軍，將追平澳洲 傳奇寇特(Margaret Court)的史上最多24座大滿貫后冠紀錄。

這篇文章節錄自她與Vogue撰稿人哈斯克爾(Rob Haskell)的對談內容，她表示，「我從不喜歡退休(retirement)一詞，也許我會選擇的最適當字詞是進化(evolution)；我在此告訴你們，我將從網球進化，邁向對我而言更重要的事。」

威廉絲表示，家庭是她遠離鎂光燈的主因，四歲女兒奧林匹亞(Olympia)想當姊姊；威廉絲2017年與網路論壇Reddit共同創辦人歐哈尼恩(Alexis Ohanian)結婚，隔年產女。

威廉絲希望增加家庭成員，但她表示，若她是男人就不用結束職涯。

她寫道：「相信我，我從來不想在家庭與網球間抉擇。我不認為，這是公平的。若我是男人，我就不用寫這些，因為我會在場上打球並獲得勝利，而我的妻子承擔拓展家庭的體力勞動。」

宣布退休的女網名將小威廉絲表示要專注家庭與事業。圖為小威廉絲去年9月l.參加紐約大都會博物館時裝周的慈善晚會。(美聯社)

威廉絲寫道：「若我有機會，或許我會比NFL最偉大的四分衛布雷迪(Tom Brady)還厲害。」

威廉絲指的是退役又復出的45歲布雷迪，他有三個孩子，2月宣布退役前打了22個賽季，但他退役不到一個月便宣布宣告回歸。

威廉絲說：「別搞錯了，我喜歡當女人，熱愛懷著奧林匹亞的每一秒」，自述臨盆前還在運動，包括2018年懷著兩個月身孕贏得澳網 公開賽；但她產女後出現嚴重併發症，包括肺栓塞和產後憂鬱。

而今，威廉絲得知再次受孕的窗口很窄，「我絕對不想再以運動員的身分懷孕，這些時日，若我必須在累積網球戰功和建造家庭中抉擇，我選後者」。

她在文中提及職業母親持續面臨挑戰，研究指出，母親往往是調整工時並承擔事業中斷與挫折以符合家庭需求的一方，在職業運動領域，此差異更顯著。