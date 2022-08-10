我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

小威宣布退役 嘆：若我是男人 就不用在家庭與網球間抉擇

編譯陳韻涵／綜合9日電
圖為小威廉絲2015年奪下法網公開賽女網冠軍。(美聯社)
圖為小威廉絲2015年奪下法網公開賽女網冠軍。(美聯社)

女網傳奇小威廉絲(Serena Williams)長年倡議性別平權，如今宣布退役也闡明女性為家庭犧牲職涯的重要論述；下月即將迎接41歲生日的小威表示，若她是男人，就不用在家庭與網球間抉擇。

威廉絲在9日刊出的時尚(Vogue)雜誌中寫道，她考慮在8月底美網公開賽後退役；若她拿下這場錦標賽冠軍，將追平澳洲傳奇寇特(Margaret Court)的史上最多24座大滿貫后冠紀錄。

這篇文章節錄自她與Vogue撰稿人哈斯克爾(Rob Haskell)的對談內容，她表示，「我從不喜歡退休(retirement)一詞，也許我會選擇的最適當字詞是進化(evolution)；我在此告訴你們，我將從網球進化，邁向對我而言更重要的事。」

威廉絲表示，家庭是她遠離鎂光燈的主因，四歲女兒奧林匹亞(Olympia)想當姊姊；威廉絲2017年與網路論壇Reddit共同創辦人歐哈尼恩(Alexis Ohanian)結婚，隔年產女。

威廉絲希望增加家庭成員，但她表示，若她是男人就不用結束職涯。

她寫道：「相信我，我從來不想在家庭與網球間抉擇。我不認為，這是公平的。若我是男人，我就不用寫這些，因為我會在場上打球並獲得勝利，而我的妻子承擔拓展家庭的體力勞動。」

宣布退休的女網名將小威廉絲表示要專注家庭與事業。圖為小威廉絲去年9月l.參加紐約...
宣布退休的女網名將小威廉絲表示要專注家庭與事業。圖為小威廉絲去年9月l.參加紐約大都會博物館時裝周的慈善晚會。(美聯社)

威廉絲寫道：「若我有機會，或許我會比NFL最偉大的四分衛布雷迪(Tom Brady)還厲害。」 

威廉絲指的是退役又復出的45歲布雷迪，他有三個孩子，2月宣布退役前打了22個賽季，但他退役不到一個月便宣布宣告回歸。

威廉絲說：「別搞錯了，我喜歡當女人，熱愛懷著奧林匹亞的每一秒」，自述臨盆前還在運動，包括2018年懷著兩個月身孕贏得澳網公開賽；但她產女後出現嚴重併發症，包括肺栓塞和產後憂鬱。

而今，威廉絲得知再次受孕的窗口很窄，「我絕對不想再以運動員的身分懷孕，這些時日，若我必須在累積網球戰功和建造家庭中抉擇，我選後者」。

她在文中提及職業母親持續面臨挑戰，研究指出，母親往往是調整工時並承擔事業中斷與挫折以符合家庭需求的一方，在職業運動領域，此差異更顯著。

威廉 澳洲 澳網

上一則

小威將退役 盤點網壇生涯5大閃耀時刻

下一則

拜登簽署晶片案 投入520億元挺半導體業抗中

延伸閱讀

網球／睽違430天再度奪勝 小威：快忘記贏球的感覺

網球／睽違430天再度奪勝 小威：快忘記贏球的感覺
網球／納達爾腹傷未癒 美網前哨戰棄賽

網球／納達爾腹傷未癒 美網前哨戰棄賽
美東3州網球聯賽 7日法拉盛可樂娜公園登場

美東3州網球聯賽 7日法拉盛可樂娜公園登場
網球／恭喜！前球后芭蒂結婚了 嫁給高球選手

網球／恭喜！前球后芭蒂結婚了 嫁給高球選手

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了