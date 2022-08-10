小威將退役 盤點網壇生涯5大閃耀時刻

小威廉絲2003年贏得大滿貫冠軍，連續取得法網、溫布頓網、美網、澳網冠軍。圖為在2003年7月英國擊敗對手，贏得冠軍。(美聯社)

女網好手小威廉 絲(Serena Williams)日前在Vogue雜誌上官宣退休，指今年的美國網球公開賽(U.S. Open)將是她最後一次做為一名網球選手登場亮相，儘管她的職業生涯已近尾聲，但她曾在網壇寫下的傳奇將永為世人銘記，紐約郵報整理了小威職涯中五個最閃耀的時刻。

1.1999年美國公開賽單打冠軍

1998年小威開始以職業選手的身分在網壇闖蕩，短短一年內就奪得網球四大賽事中美網公開賽的單打冠軍，成為自1958年以來，繼艾希亞‧吉柏森(Althea Gibson)後，第二位獲此殊榮的非裔女選手。

2.2001年印地安泉賽(Indian Wells)

小威的姊姊維納斯‧威廉斯(Venus Williams)也參加這場比賽，當時還排定兩人對戰引起廣大球迷關注，但最終維納斯因肌腱炎退出，許多人指責兩人的父親為使姊妹倆都能順利打入決賽而刻意唆使其中一人退賽；雖然小威打進決賽，但整場白人球迷全部對他們一家子倒噓，即使最終小威順利奪冠，這次的經驗使她抵制這場比賽長達14年之久。

3.2003年贏得大滿貫冠軍

當年小威連續取得法網、溫布頓 網級美網公開賽冠軍後，前往澳洲參加澳網 公開賽，並在決賽中擊敗姊姊維納斯，成為史上第五位大滿貫選手。

4.2007年回歸澳網

2003年小威再度衛冕溫布頓網球公開賽，但後來因膝傷療養，缺席當年接下來所有賽事，正當準備重返球壇時，小威同父異母兼助理的姊姊葉特德‧普萊斯(Yetunde Price)在加州遭槍擊身亡，使小威陷入長期憂鬱，直至2007年才重回網壇，並以6:1、6:2擊敗俄羅斯「漂亮寶貝」瑪麗亞‧莎拉波娃(Maria Sharapova)。

圖為小威廉絲2015年奪下澳洲網球公開賽女網冠軍。(美聯社)

5.2017年澳網冠軍

小威與姊姊維納斯在這場比賽中再次碰頭，以一盤未失的漂亮成績奪下第23次四大賽事的單打冠軍，打破葛拉芙(Steffi Graf)奪下22次冠軍的紀錄；小威賽後還透露這場比賽時她已懷孕八周。