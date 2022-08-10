格陵蘭冰河消融 富豪紛搶尋能源礦

格陵蘭西部的伊盧利薩特冰川6月28日出現大片浮冰，源自北半球排放最多冰的雅各布港冰川。崩落的冰山最後由洋流帶往南方。（Getty Images）

「有線電視新聞網」(CNN)報導，受到全球暖化和氣候變遷 危機影響，格陵蘭海陸冰河以空前速率消融，卻也吸引投機者、投資人和礦業公司爭相前來尋寶；部分全球最富裕的億萬富豪紛紛贊助大規模探勘任務，尋找可能有助綠色能源轉型的關鍵礦脈。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)和微軟共同創辦人蓋茲(Bill Gates)等富豪都在格陵蘭迪斯科島(Disko Island)和努蘇阿克半島(Nuussuaq Peninsula)探勘，尋找可能驅動數以億計電動車 的關鍵礦產資源。

加州 新創探勘公司Kobold Metals執行長豪斯(Kurt House)說：「我們希望能找到全球數一數二大規模的鎳和鈷。」

北極地區無論是陸地或海上的冰都迅速消融，不僅讓格陵蘭成為氣候變遷的「原爆點」，也成為解決能源危機的金屬資源探索區。

億萬富豪浥注Kobold Metals，該公司與Bluejay Mining合作，籌組由30名地質學者、地球物理學者、廚師、機師、機械工人組成的隊伍，在格陵蘭尋找可以製造電動車和大型電池以貯存可再生能源的貴金屬。

探勘小隊採集分析土壤樣本，利用無人機和直升機測量地表，並繪出地下的岩層結構地圖；此外，團隊也利用人工智慧分析數據，精準定位預訂明年夏季動工的位置。

Bluejay Mining執行長史汀英施葛(Bo Møller Stensgaard)說：「在格陵蘭目睹氣候變遷的影響令人擔憂，但整體而言，氣候變遷讓當地探鑽開採更容易也較好取得。」

史汀英施葛表示，氣候變遷造就一段海上無冰的日子，團隊得以藉此運送重機具到指定地點，往後也能輕易將開採出的金屬銷往全球市場。

冰封多個世紀的岸冰消融，如今暴露在開放的陸地成為潛在的採礦地點。

美國北極研究委員會(US Arctic Research Commission)主席斯拉蓋(Mike Sfraga)說：「這股趨勢未來看好，無疑會有更多地域的資源可以取用，部分地區具備礦物開採的潛能。」