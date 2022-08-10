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韓半島暴雨 80年來最嚴重水災 南韓至少8死

記者張聲肇／綜合報導
朝鮮半島這兩天遭到罕見暴雨沖擊。圖為南韓首都首爾雨水成災，街頭車子淹沒，洪水沖入地鐵站。(路透)
朝鮮半島這兩天遭到罕見暴雨沖擊。圖為南韓首都首爾雨水成災，街頭車子淹沒，洪水沖入地鐵站。(路透)

8、9兩日累計16吋的暴雨沖擊朝鮮半島，街頭車子淹沒，洪水沖入地鐵站；這場80年以來最嚴重的水災，在南韓至少造成八人死亡，也讓平壤街頭淹水。

北韓也遭洪水襲擊，因兩韓協議包括洩洪通報對方機制，兩邊的災情益形混亂；南韓官方表示，邊境附近必勝橋樑底下的水位8日下午驟升近17呎，比平常高出六倍多。

南韓官員9日說，北韓邊境附近一座水庫的閘門屢開屢關，事先都未通知南韓。2009年，北韓在這水庫洩洪，下游的南韓淹死六人，次月，兩韓達成協議，洩洪之前，北韓有義務要通知南韓。

人口5200萬的首都首爾災情特別嚴重，好幾個地方每小時雨量達5.5吋；根據韓國氣象局，這是1942年8月以來最嚴重的暴雨，到10日，還會有12吋的雨水降落首都地區。

南韓總統尹錫悅9日主持緊急會議，下令各級政府統合資源，緊急救災防難，要求企業界調整上班時間，配合最高級別的危機處理措施。國防部也下令官兵，隨時動員。

官員說，全南韓有80個路段遭洪水阻斷，134個登山口封閉；內政安全部說，首爾地區有400多人被迫撤離家園。

朝鮮半島這兩天遭到罕見暴雨沖擊。圖為南韓首都首爾漢江畔，滾滾江水快溢上路面。(美...
朝鮮半島這兩天遭到罕見暴雨沖擊。圖為南韓首都首爾漢江畔，滾滾江水快溢上路面。(美聯社)

地方媒體與網路流傳的影像圖片，反映出災難電影的景象：汽車駕駛站在車頂，持傘待援，洪水淹到雨刷的高度；富裕的首爾江南區繁忙的十字路口，公車空無一人，計程車頂已被淹沒；洪水沖進好幾個地鐵站，水柱從地下車站的天花板傾瀉而下；民眾在水流及腰的街上，跋涉前行。

首爾因為太多車子被棄置街頭，上下班時間的交通益加紊亂。

中央救災總部說，目前已知至少八死，其中四人被困在進水的大樓裡面，來不及逃命；也超過六人下落不明。

尹錫悅總統說，氣候變遷引起的不正常天氣日漸增多，成為日常，「政府必須檢討目前的災難管控制度」。

北韓則針對南部和西部地區發布了豪雨特報，平壤主要報紙說，這場大雨造成「大災難」，保護農田是當務之急。國營媒體發布的影片顯示，貫穿首都平壤的大同江氾濫，江水流竄街頭。

北韓國營廣播電台說，氣象預報東部江原道和南部邊境開城一帶，還會有三吋的雨量。

南韓 北韓 洪水

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