英周末再迎熱浪 氣溫上看95度

圖為倫敦內閣辦公室外的警衛，9日在門外站崗時，撐傘遮陽。（歐新社）

氣候變遷正深深影響每個國家，除7月下旬席捲美國中西部的熱浪 ，英國 也在同一時間測得飆破攝氏40度(華氏104度)的史上最高溫 ，且這波熱浪截至目前還沒結束，預計12日至13日間會再迎來第二波氣溫高峰，雖然應該不會像7月底的爆熱溫度，但英國國家氣象局(Met Office)已針對英格蘭(England)南部及威爾斯(Wales)部分地區發布極端高溫預警。

氣象局表示，本周整個不列顛島的氣溫會逐日上升，其中英格蘭中南部地區最高溫上看華氏95度(攝氏35度)，英格蘭中北部、蘇格蘭(Scotland)及威爾斯的氣溫則有機會上升到華氏84度(攝氏29度)。

與此同時，7月的平均降水量創下1935年以來的新低，只有往年的35%，供給英格蘭中南部地區用水的泰晤士水公司(Thames Water)就計畫暫時禁止用戶澆花及洗車，這已是英格蘭今年第三度頒布此禁令；此外，消防部門也透露，極端高溫使野火風險增加，呼籲民眾不要生火，更不要試圖焚燒垃圾，以免火勢失控造成生命財產損失。

英國氣象局發言人狄克森(Stephen Dixon)說：「7月底那波熱浪真的非常熱，而本周的氣溫雖然預計不會那麼高，但持續時間更長，我們也會特別注意南部地區的夜間氣溫能不能降到攝氏20度(華氏68度)以下；14日開始包含英格蘭西南部及中部地區可能受雷雨胞影響降雨而降溫，預計這波高溫過去後，下周各地的降雨量會增加。」

英國衛生安全局(UK Health Security Agency)為此發布三級高溫健康預警，預計持續至14日為止，呼籲民眾盡可能待在室內並隨時補充水分；家中有寵物的飼主也應特別注意，隨時為寵物提供新鮮飲用水、維持良好通風並盡可能待在陰涼處；交通部門官員也說，高溫可能使柏油路面受損，駕駛上路前最好徹底檢查一下車輛。