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從甜姊兒到性感代表 紐頓強演歌雙棲經典多

編譯陳韻涵／綜合8日電
奧莉薇亞紐頓強2007年展開亞洲巡迴演唱會，當年4月她在台北出席記者會。(路透)
奧莉薇亞紐頓強2007年展開亞洲巡迴演唱會，當年4月她在台北出席記者會。(路透)

英國出生、澳洲長大的影歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日逝世，她的演藝生涯從歌手發跡，1978年與好萊塢影星約翰屈伏塔(John Travolta)擔綱主演「火爆浪子」(Grease)紅遍全球並成為女性的代表人物；她罹癌後致力公益並提倡醫用大麻，指其為「神奇植物」，應讓所有慢性病與經歷苦痛的病患取用。

演藝生涯 歌手發跡

紐頓強生於英格蘭，父親是英國軍情局幹員，母親則是艾琳·玻恩(Irene Born)，外公玻恩(Max Born)1954年曾獲諾貝爾物理學獎。

她年幼時隨家人搬到澳洲墨爾本，父母離異後，青少女的她返英拓展歌唱生涯，起初參加校園歌唱比賽，後來在俱樂部與軍事基地駐唱巡演，1974年參加歐洲歌唱大賽(Eurovision)。

1978年，紐頓強與約翰屈伏塔擔綱主演「火爆浪子」，電影上映後爆紅並席捲全球，紐頓強旋即成為全球性感女性的代表；多年後，她在「我也是」(#MeToo)運動中捍衛她從清純甜姊兒蛻變為辣妹的形象轉變。

她說：「那是一部敘述50年代故事的電影，情境不同；人們都忘了，他也為她改變。電影情節深藏『我也是』運動精隨，不過是女子愛上男子，而她認為，若她愛他，他也會愛她，我認為這很寫實，人們會為對方這麼做，這就是一段有趣的愛情故事。」

紐頓強乘著「火爆浪子」的高人氣，於1981年推出最成功的專輯與單曲「Physical」，這是她獻給首任丈夫、演員暨舞蹈家馬特拉坦齊(Matt Lattanzi)的禮物，但兩人的婚姻只維持了11年(1984到1995年)。

「火爆浪子」之後，紐頓強的演藝生涯未能再創高峰，她與拉坦齊1980年主演「仙納杜的狂熱」(Xanadu)，但票房不佳。

來源：Olivia Newton-John YouTube

積極抗癌 投身公益

紐頓強1986年生女後暫別演藝圈三年，1992年在她44歲時首次被診斷出罹患乳癌；她罹癌後，致力公益與人道工作，創辦「紐頓強癌症與福祉中心」並擔任聯合國環境署(UNEP)親善大使。

光鮮亮麗的影藝生活也有飽受爭議的一面，她公開坦承吸毒紓壓為人詬病；她在祕魯著名的迷幻藥度假勝地結識亞馬遜草本公司(Amazon Herb)創辦人伊斯特林(John Easterling)，兩人2008年結婚。

她曾兩度戰勝癌症病魔卻又復發，她論及癌症時不重視數據或還剩多少年月，強調「正向思考是健康快樂生活的要素」；她逝世前倡議醫用大麻，形容那是「神奇的奇蹟植物」。

伊斯特林在南加州農場為她種植醫用大麻，助她緩解症狀；紐頓強形容醫用大麻是「療癒植物，應該普及讓所有受慢性病或苦痛折磨的人使用」。

奧莉薇亞紐頓強的演藝事業從歌唱開始，圖為2000年8月她在香港舉行演唱會。(路透...
奧莉薇亞紐頓強的演藝事業從歌唱開始，圖為2000年8月她在香港舉行演唱會。(路透)

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