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躁鬱非裔男拒捕遭壓制窒息 馬州警方500萬和解

記者張聲肇／綜合報導
馬里蘭州躁鬱症非裔男布萊克於2018年因拒捕死亡，被害人家屬8日與警方達成500萬元和解，圖為布萊克死後，他的母親在家中收拾兒子遺物。(美聯社)
馬里蘭州躁鬱症非裔男布萊克於2018年因拒捕死亡，被害人家屬8日與警方達成500萬元和解，圖為布萊克死後，他的母親在家中收拾兒子遺物。(美聯社)

馬里蘭州患有躁鬱症的非裔青年布萊克（Anton Black）2018年被警察逮捕時，遭員警壓在地上窒息死亡，死者家屬8日與警方達成協議，以500萬元和解，條件包括加強警察的訓練。

布萊克家族2020年12月提告，控訴警方「過度使用武力」，導致19歲的布萊克窒息而死，與當年5月明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭明尼亞波利斯市警察跪頸致死案極其類似。

警方的隨身錄影顯示，2018年9月15日，Greensboro鎮警察韋布斯特（Thomas Webster IV）接獲緊急求救電話，說有人在馬路上扣住小孩的頭部。這小孩和布萊克家很熟，告訴警察布萊克有「精神分裂症」，舉止怪異。

韋布斯特喝令布萊克雙手放到背後，「我要逮捕你。」布萊克回應，「我愛你」，轉頭就慢跑而去。

當時沒有值勤的瑞吉里鎮警局長曼諾斯和中央鎮警察藍能跑過來，想幫韋布斯特逮捕布萊克。

布萊克跑回家後，躲進車裡，韋布斯特敲破車窗，用電槍電他。後來，三人合力想在他家陽台制伏他的時候，他就失去知覺。訴狀說，他們把他壓在地上，他奮力掙扎約六分鐘，難以呼吸，心臟停止跳動。

訴狀說，不幸案發生後，警方還意圖遮蓋事實，反控布萊克服藥過量，拒捕時多名警察合力試圖將他制伏。

但在輿論壓力下，官方還是對案情做了獨立調查，立法機構也通過警政改革立法，包括去年9月生效的「布萊克條款」，讓民眾得以查閱警方人員的懲處紀錄。

布萊克家族訴訟的對象包括馬里蘭州三個小鎮和來自三鎮的六名涉案警員。原告律師說，500萬元和解費包括律師費和訴訟費，這三鎮警局須定期教育警察不得「過度執法」，上有關心理病患的課，並實施年度「去除偏見」、「降低場面緊張」的課程。

布萊克經診斷患有嚴重躁鬱症，死前兩周，他父親見他在家情況怪異，報警送醫。

死者家屬同時控告馬里蘭州前法醫佛勒（David Fowler）及法醫處，因為驗屍報告指，本案屬「意外死亡」，死者生前有心臟問題及心理疾病，和警察人員抗爭掙扎時太緊張，可能因此死亡。約翰霍普金斯大學心臟科醫生提交法庭的死因是「窒息」；原告律師史瓦佛德（Rene Swafford）說，窒息絕非意外。

馬里蘭州躁鬱症非裔男布萊克於2018年因拒捕死亡，被害人家屬8日與警方達成500...
馬里蘭州躁鬱症非裔男布萊克於2018年因拒捕死亡，被害人家屬8日與警方達成500萬元和解，圖為死者父母。(美聯社)

警察 馬里蘭州 非裔

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