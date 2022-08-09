新墨州傳連環命案 「9個月4起」死者都是穆斯林

新墨西哥州阿布奎基連續發生穆斯林遭殺害命案，當地警察局懸賞找尋涉案車輛；左為新墨州州長葛里申。(美聯社)

新墨西哥州 阿布奎基市(Albuquerque)一名穆斯林男子5日遭人槍殺，是該社區短短十天內第三名遇害的穆斯林，也是過去九個月內的第四起針對穆斯林的凶殺案，警方正在調查這幾宗案件是否互有關聯。

去年11月南亞裔穆斯林男子艾哈邁迪(Mohammad Ahmadi)被殺害，當局認為可能與近幾次針對穆斯林的襲擊事件有關。

當局表示受害者「極有可能」因種族與宗教成為被攻擊的目標。

5日遇襲的是來自南亞的男子河賽因(Nayeem Hossain)，他當天協助完成另兩名被害人的下葬儀式後，在返家途中遭人槍殺；近幾天遇害的兩名死者是來自巴基斯的坦阿夫塔布·胡賽因(Aftab Hussein)與穆罕默德·阿夫扎爾·胡賽因(Muhammad Afzaal Hussain)，兩人是同一個清真寺的信徒，分別在上月26日、1日被槍殺。

新墨州阿布奎基附近發生連續穆斯林遭殺害命案，圖為在附近市鎮任職的胡賽因在本月1日遭人槍殺。(美聯社)

當局7日公開請求協助，呼籲知情人士提供與一輛被認為與凶殺案有關的車輛線索。

阿布奎基警方公布疑似在這四起穆斯林凶殺案中的作案車輛照片，希望民眾幫忙找出該輛深灰或銀灰的四門福斯汽車(Volkswagen)，車窗為深色，車款可能是Jetta。

當局尚無法確認這幾起槍殺案是否為仇恨犯罪，必須等到找出兇嫌與確認動機才能下定論。

新墨西哥州警察、聯邦調查局(FBI)、聯邦法警局(U.S. Marshals Service)等單位正合力調查追緝兇嫌。

拜登 總統7日也聲援穆斯林社區，他在推特 發布貼文表示對這幾樁謀殺案件感到憤怒與哀傷，「在我們等待全面調查的同時，我為受害者的家人祈禱，我的政府與穆斯林社區堅定地站在一起。這些可恨的攻擊在美國沒有立足之地。」

新墨西哥州民主黨籍州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)也在推特發文表示：「針對阿布奎基穆斯林居民的謀殺事件令人深感憤怒，完全無法容忍。」