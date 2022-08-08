禮來藥廠反擊印州禁墮胎法 補貼跨州墮胎、增外州雇員

印第安納州5日成為「後羅案時代」首個實施人工流產禁令的州，印州最大私人企業雇主、禮來藥廠將援助前往外州墮胎的員工。（路透）

聯邦最高法院推翻保障婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，印第安納州5日成為「後羅案時代」首個實施人工流產禁令的州；印州許多大企業紛紛發布聲明，表態維護員工取得必要醫療的權益。

印州最大私人企業雇主、藥廠禮來(Eli Lilly)6日發布聲明，「考量這項新法律，我們被迫執行計畫，讓更多雇員在外州持續成長。」

禮來在印州雇用超過1萬人，該公司形容印州禁令為「全美禁墮胎最嚴格的法規之一」，指「人工流產是攸關個人的分裂議題，印州居民卻沒有明確的共識。」

聲明指出，禮來將擴大雇員健保 計畫，涵蓋前往外州接受生殖健康服務的費用，但「這對於目前及未來潛在的雇員而言，可能還不夠」。

印第安納州5日成為「後羅案時代」首個實施人工流產禁令的州，印州最大私人企業雇主、禮來藥廠將援助前往外州墮胎的員工。圖為挺墮胎權的示威者。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，禮來是印州大企業對於當局祭出嚴格墮胎禁令的回應之一，另有其他大公司跟進。

在印州聘雇約1萬人引擎公司「康明斯」(Cummins)發言人米爾斯(Jon Mills)表示，「就生殖健康做決定的權利，確保女性與其他人有相同機會，充分參與我們多元的勞動力，這項法案中有些法條與此衝突，影響人們且阻礙我們吸引和留住頂尖人才的能力。」

米爾斯強調，康明斯的健保權益負擔「選擇性的生殖健康措施，包括醫療旅行費用」；他補充說道：「在此法案訂定之前與制定期間，我司高層都非常關切相關程序。」

北美總部位於印州印第安納波利斯市(Indianapolis)的生化公司「羅氏」(Roche)不予置評，其他企業總部或大型辦公室位於印州的公司也未立刻表態或回應華郵記者的諮詢。

最高法院推翻羅案後，已有不少在印州的公司表示，將會支付員工到外州進行人工流產手術 的費用。

克羅格(Kroger)表示，將負擔員工最多4000元的醫療旅費；在印第安納波利斯市雇用約2300人的軟體公司「Salesforce」則表示，將協助有需要人工流產的員工調派前往未實施禁令的州任職。