我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

禮來藥廠反擊印州禁墮胎法 補貼跨州墮胎、增外州雇員

編譯陳韻涵／綜合7日電
印第安納州5日成為「後羅案時代」首個實施人工流產禁令的州，印州最大私人企業雇主、禮來藥廠將援助前往外州墮胎的員工。（路透）
印第安納州5日成為「後羅案時代」首個實施人工流產禁令的州，印州最大私人企業雇主、禮來藥廠將援助前往外州墮胎的員工。（路透）

聯邦最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，印第安納州5日成為「後羅案時代」首個實施人工流產禁令的州；印州許多大企業紛紛發布聲明，表態維護員工取得必要醫療的權益。

印州最大私人企業雇主、藥廠禮來(Eli Lilly)6日發布聲明，「考量這項新法律，我們被迫執行計畫，讓更多雇員在外州持續成長。」

禮來在印州雇用超過1萬人，該公司形容印州禁令為「全美禁墮胎最嚴格的法規之一」，指「人工流產是攸關個人的分裂議題，印州居民卻沒有明確的共識。」

聲明指出，禮來將擴大雇員健保計畫，涵蓋前往外州接受生殖健康服務的費用，但「這對於目前及未來潛在的雇員而言，可能還不夠」。

印第安納州5日成為「後羅案時代」首個實施人工流產禁令的州，印州最大私人企業雇主、...
印第安納州5日成為「後羅案時代」首個實施人工流產禁令的州，印州最大私人企業雇主、禮來藥廠將援助前往外州墮胎的員工。圖為挺墮胎權的示威者。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，禮來是印州大企業對於當局祭出嚴格墮胎禁令的回應之一，另有其他大公司跟進。

在印州聘雇約1萬人引擎公司「康明斯」(Cummins)發言人米爾斯(Jon Mills)表示，「就生殖健康做決定的權利，確保女性與其他人有相同機會，充分參與我們多元的勞動力，這項法案中有些法條與此衝突，影響人們且阻礙我們吸引和留住頂尖人才的能力。」

米爾斯強調，康明斯的健保權益負擔「選擇性的生殖健康措施，包括醫療旅行費用」；他補充說道：「在此法案訂定之前與制定期間，我司高層都非常關切相關程序。」

北美總部位於印州印第安納波利斯市(Indianapolis)的生化公司「羅氏」(Roche)不予置評，其他企業總部或大型辦公室位於印州的公司也未立刻表態或回應華郵記者的諮詢。

最高法院推翻羅案後，已有不少在印州的公司表示，將會支付員工到外州進行人工流產手術的費用。

克羅格(Kroger)表示，將負擔員工最多4000元的醫療旅費；在印第安納波利斯市雇用約2300人的軟體公司「Salesforce」則表示，將協助有需要人工流產的員工調派前往未實施禁令的州任職。

墮胎 健保 手術

上一則

通膨之下收小費也難賺 外送行業萎縮

下一則

退一步讓國會領軍 拜登勝利立法訣竅「無為而治 」

延伸閱讀

能否墮胎？加州等4州看期中公投

能否墮胎？加州等4州看期中公投
聖克里門零墮胎區提案惹議 市議會考慮刪除

聖克里門零墮胎區提案惹議 市議會考慮刪除
最高院推翻羅案後…全美首州 印州通過嚴苛禁墮胎法

最高院推翻羅案後…全美首州 印州通過嚴苛禁墮胎法
拒執行懷孕15周禁墮胎 佛州民選檢察官華倫遭停職

拒執行懷孕15周禁墮胎 佛州民選檢察官華倫遭停職

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高