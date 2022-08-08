不能墮胎恐讓棄嬰更多 保守派提倡廣設「嬰兒箱」

圖為芝加哥一處消防局外的「安全港」標語。（美聯社）

「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭到聯邦最高法院推翻後，可能會出現更多無力、或不適格撫養家庭出生的嬰兒，增加棄嬰、甚至殺嬰的風險；因此，主要由反墮胎 方支持的「安全港」(Safe Haven)「嬰兒箱」計畫受到關注，也受到正反不一的評價。

紐約時報報導，「安全港」是確保母親可以選擇不養育初生嬰兒，而不會受到刑事指控的保護制度，目前全國50個州都有類似的條款，其中少數州近年來立法，確認「嬰兒箱」為合法的安全港制度之一。

提供母親祕密將嬰兒放在箱內，讓教會、善心人士或政府收養的設計在中世紀就已出現；而美國現代的嬰兒箱制度，則由蒙尼卡·凱爾西(Monica Kelsey)發明，其在十幾歲時遭到原生家庭棄養，後來在收養家庭中長大，成為鮮明的墮胎反對者。

曾經做過消防員的凱爾西在南非的教會聽聞此概念後，回國設計現代化的嬰兒箱，通常設置在醫院或消防隊等場所，而且嬰兒送進箱內後，關門即會鎖上，同時觸發911連線，讓消防或救護人員迅速趕到現場，嬰兒平均只會孤身待在箱內兩分鐘。

安全港制度目前並非主流，去年只有115例，透過嬰兒箱者更少，與之對比的是近年來，平均每年有10萬名國內出生嬰兒得到收養。

但除了如凱爾西等胎兒生命權提倡者的推廣外，羅訴韋德案遭推翻，可能會有更多棄嬰，也讓這些制度愈發受到重視；儘管也有數據顯示，絕大多數被拒絕墮胎的孕婦，最終會選擇自己撫養孩子，而非送去他方收養。

聯邦最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)、巴瑞特(Amy Coney Barrett )等人認為，安全港制度可保障潛在需要墮胎的孕婦權益；凱爾西的支持者也主張，嬰兒箱是更安全、簡便、快速、保障隱私的設計。

但也有不少學者認為，避風港制度本身就是「系統出問題」的象徵，出身自不適格撫養孩子的家庭，就已暴露在家暴 、毒品等風險中；事實上，有研究指約有半數來自避風港制度的嬰兒有健康或發展問題，泰半來自沒有得到適切的產後護理。