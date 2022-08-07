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拜登復陽已轉陰 等二測陰再出關 白宮醫曝健康狀態

編譯孫梁／綜合6日電
拜登總統8月6日的檢測結果為陰性，但仍需繼續隔離至第二次檢測陰性後才能外出。（美聯社）
拜登總統8月6日的檢測結果為陰性，但仍需繼續隔離至第二次檢測陰性後才能外出。（美聯社）

拜登總統7月30日因為檢測再度陽性而重新隔離，雖然8月6日的檢測結果為陰性，但醫師說仍需繼續隔離，直至第二次檢測陰性後才能出關。

白宮醫師歐康諾(Kevin O'Connor)在總統病歷紀錄中寫道，拜登7月30日二次復陽後重新隔離，期間她一直遵守嚴格的隔離規定。儘管檢測呈陰性，但在二次陰性檢測前將繼續遵守隔離規定，他現在的感覺很好。

79歲的拜登7月21日因為檢測陽性而被隔離，但出關後第三天復陽。

醫師表示，短時間內的重複感染者並不多見，他們讓拜登服用抗病毒藥Paxlovid，這種藥物被證明可有效降低高危群體染疫後的重症率與死亡率。

在等待二次陰性檢測結果期間，拜登安排的旅程仍不能執行，他原本準備8日前往肯塔基州，視察災難性洪災造成的損失，並與災民家庭會面。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)6日在拉斯維加斯表示，拜登總統的身體狀況非常好。她是在賭城出席「全國非裔記者聯合會」( National Association of Black Journalists)和「全國西語裔記者聯合會」(National Association of Hispanic Journalists)的聯合大會，在被問到拜登在隔離期間的身體狀況時做出上述表示。尚皮耶說她與總統通了電話，拜登請她轉告人們：「在隔離期間，我每天都工作八小時以上。」

醫師表示，拜登第一次染疫時的主要症狀為流鼻涕、疲倦和咳嗽，第二次感染後的症狀只有咳嗽，但5日已完全消失。

聯邦疾病防治中心(CDC)今年5月曾警告醫師要注意染疫者的復陽問題，有報導說，一些染疫者在檢測陰性後，兩到八天又重新復陽。

CDC仍在研究復陽的頻率與危害，說「根據迄今為止的有限病例提供的信息，服用Paxlovid藥物的感染者復陽後的症狀往往較輕，沒有出現嚴重病症的報導。」

拜登 檢測 白宮

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