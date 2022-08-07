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怨拜登冷落 民主黨金主希望2024換人選

編譯徐薏茹／綜合6日電

針對十幾位民主黨內部人士的訪問顯示，部分人認為他們沒有得到應有的關注，許多捐款者與政治籌款人希望2024年總統大選能換其他候選人出馬參戰，他們支持拜登的主要原因，是認為他仍是民主黨對抗川普的最強力競爭者，但川普若未代表共和黨出戰，民主黨內部擔憂拜登難以與更年輕的共和黨候選人抗衡，如佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，捐款人可能支持拜登的替代人選。

具影響力的利益團體認為白宮對他們漠不關心，假使期中選舉的表現不佳，則支持拜登的意願也會降低。

內部人士指出，無論是未能安排白宮行、與總統公開合影，或受邀至華府以外的活動，拜登團隊與捐獻人的交流少得可憐，不少幫助他打贏2020年選戰的支持者深感不滿，拜登若想保住總統大位，這些人的熱烈支持不可或缺。

然而白宮與民主黨全國委員會(Democratic National Committee)官員表示拜登關注的重點正是其需要關心的地方，白宮發言人馬爾(Chris Meagher)表示：「拜登總統專注於為工薪家庭帶來成果，建造由下而上、從中而出的經濟，讓美國人重返工作，打造更安全的社區，並減少家庭生活成本。」

儘管如此，一名民主黨籌款人對於白宮的行事感到疑惑，一群支持者並未收到拜登國慶日在南草坪活動的邀請，該籌款人詢問白宮是否至少能有人安排通話，向他們致謝，卻遭到白宮助手拒絕。

拜登盟友、南卡羅來納州參議員哈普利安(Dick Harpootlian)直說：「他(拜登)需要開除某人。」

白宮官員長期以來一直以新冠疫情作為支持者與拜登少有接觸的理由，但部分長期盟友認為拜登對於滿足支持者的需求從不上心，此外，拜登的政治顧問認為他不需要大金主，因為2020年大選他從許多小型捐獻人手中籌集大量資金。

哈普利安表示拜登與他的團隊存在脫節，「人們需要受到觸動。」

與此同時，另有愈來愈多的民主黨議員拒絕支持拜登參與下屆大選。

拜登 白宮 民主黨

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