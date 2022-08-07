CPAC保守派民調 共和黨續挺川普 民主黨看好紐森

正在德州達拉斯舉行的「保守政治行動會議」 ，會場上出售的捲筒衛生紙，印有拜登的肖像，但被加工成希特勒的模樣。（路透）

前總統川普 一直加強對共和黨 基層的控制，保守派成員正在德州達拉斯出席「保守政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)，他們普遍認為在2024年大選，共和黨仍然需要川普。民主黨 方面的人選，保守派民調則認為加州州長紐森是代表人選。

對這些保守派成員的民調顯示，川普取得69%的支持，另一位熱門人選，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)僅獲得24%支持；兩者的差距進一步拉大；對上一次在佛州做的民調，兩人的支持度是59%對28%。

但若是川普不參選，德桑提斯的支持度大幅增至65%，壓倒其他對手，包括川普的長子小川普(Donald John Trump Jr.)，其支持度僅得8%。

前副總統潘斯，因未執行川普命令推翻2020大選結果，令保守派餘怒未消，只獲得0.3%支持。

其他人選裡，國會參議員克魯茲(Ted Cruz)獲2%，前國務卿龐培歐及前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)各自獲得1%支持。

毫無疑問，川普贏得CPAC民意調查，獲得基層的強有力支持，然而一些主要捐助人及黨領導層擔心，他對選舉的操控會趕跑獨立及搖擺的選民。

雖然CPAC會議上，發言者一個接一個的聲稱川普是贏回白宮的最佳人選，但有分析認為，關鍵問題不是誰應在2024年大選中領軍，而是德桑提斯會帶來新形象。

德桑提斯最近幾個月表現出色，利用他作為佛州州長之利，在疫苗、墮胎、同性戀、槍枝管控等問題，成為全國的頭條新聞。

除了共和黨外，這些保守派成員也對民主黨的人選作出自己的選擇。

白宮一再表示拜登計畫競選第二個任期，但民主黨內許多人認為他到時已經82歲，年齡太大根本無法連任下去，副總統賀錦麗更不堪一提。出席CPAC的保守派，只有8%認為拜登會是民主黨的人選。

他們的目光放在加州州長紐森(Gavin Newsom)身上，37%認為他將贏得民主黨提名。

紐森尋求連任州長的活動已在7月初展開，電視廣告甚至出現在佛州，評論認為這是他過去25年來的一貫作風：放長線釣大魚，在共和黨州抨擊共和黨，製造全國性話題，目的是為取得2024年大選提名鋪路。