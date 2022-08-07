我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

能否墮胎？加州等4州看期中公投

編譯郭宣含／綜合6日電

在聯邦最高法院推翻婦女墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，堪薩斯州選民帶頭在公投中大力支持婦女墮胎權，接下來加州、肯塔基、蒙大拿和佛蒙特州將在11月8日期中選舉決定該州墮胎權的命運。

國會山莊報(The Hill)報導，既堪薩斯州後，四州將在數月後的選票上，決定該州婦女墮胎權的未來。

1.加州

根據加州11月8日選舉的1號提案(Proposition 1)，該提案企圖修改加州州憲法，將墮胎權納入其中；該提案指出，州政府不得「拒絕或干涉個人生殖自由中最私密的決定」，包括墮胎或選擇拒絕避孕。

加州民主黨州長紐森(Gavin Newsom)盼讓加州成為墮胎庇護地，他簽署法律以保護加州墮胎服務業者和志工免於面臨其他州訴訟，並發逾2億元的新支出擴大州內墮胎服務。

2.肯塔基州

肯塔基州也會在11月8日表決是否該修改肯州州憲法，詳細說明州憲法並不涵蓋墮胎權，也不得要求州政府的墮胎補助。

在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案後，肯州即刻啟用觸發法(trigger law)並完全禁止墮胎，僅允許因避免母親死亡和重傷的墮胎。

3.蒙大拿州

蒙大拿州選民也會在11月8日評估一條州法，其主張任何階段出生的活胎都該在法律上被視為人，經過引產、剖腹產、企圖墮胎或其他方式離開母體後均需為其提供醫療照護，違規者最重面臨5萬元法款和/或20年刑期。

在肯州未修州憲法前，目前肯州合法墮胎上限為妊娠20周；不過肯州企圖實施其他限制墮胎法，包括禁止高級執業註冊護士(APRN)在妊娠初期進行墮胎手術，但遭一名法官阻擋。

4.佛蒙特州

佛蒙特州採取類似加州的作法，佛蒙特州選民將在11月8日的選票上看到5號提案(Proposition 5)，其支持修改州憲法，加入保障個人生殖自主權的文字，若州政府非基於合理且必要的州利益不得侵權。

佛蒙特州目前可合法墮胎，該州將墮胎視為整個妊娠期間的基本權，任何公共實體不得管制、拒絕或干涉個人是否決定要節育、絕育、生產或墮胎。

墮胎 加州 佛蒙特州

上一則

北達州禁止「夾娃娃」 唯一墮胎診所月底遷址明州

下一則

CPAC保守派民調 共和黨續挺川普 民主黨看好紐森

延伸閱讀

加州租2房公寓 得兼2全職工才負擔得起

加州租2房公寓 得兼2全職工才負擔得起
加州染疫數 官方統計破1000萬 專家：恐有4460萬例

加州染疫數 官方統計破1000萬 專家：恐有4460萬例
拒執行懷孕15周禁墮胎 佛州民選檢察官華倫遭停職

拒執行懷孕15周禁墮胎 佛州民選檢察官華倫遭停職
爭墮胎權 保守堪州公投 意外壓倒性支持

爭墮胎權 保守堪州公投 意外壓倒性支持

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場