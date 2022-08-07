能否墮胎？加州等4州看期中公投

在聯邦最高法院推翻婦女墮胎 權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，堪薩斯州選民帶頭在公投中大力支持婦女墮胎權，接下來加州 、肯塔基、蒙大拿和佛蒙特州 將在11月8日期中選舉決定該州墮胎權的命運。

國會山莊報(The Hill)報導，既堪薩斯州後，四州將在數月後的選票上，決定該州婦女墮胎權的未來。

1.加州

根據加州11月8日選舉的1號提案(Proposition 1)，該提案企圖修改加州州憲法，將墮胎權納入其中；該提案指出，州政府不得「拒絕或干涉個人生殖自由中最私密的決定」，包括墮胎或選擇拒絕避孕。

加州民主黨州長紐森(Gavin Newsom)盼讓加州成為墮胎庇護地，他簽署法律以保護加州墮胎服務業者和志工免於面臨其他州訴訟，並發逾2億元的新支出擴大州內墮胎服務。

2.肯塔基州

肯塔基州也會在11月8日表決是否該修改肯州州憲法，詳細說明州憲法並不涵蓋墮胎權，也不得要求州政府的墮胎補助。

在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案後，肯州即刻啟用觸發法(trigger law)並完全禁止墮胎，僅允許因避免母親死亡和重傷的墮胎。

3.蒙大拿州

蒙大拿州選民也會在11月8日評估一條州法，其主張任何階段出生的活胎都該在法律上被視為人，經過引產、剖腹產、企圖墮胎或其他方式離開母體後均需為其提供醫療照護，違規者最重面臨5萬元法款和/或20年刑期。

在肯州未修州憲法前，目前肯州合法墮胎上限為妊娠20周；不過肯州企圖實施其他限制墮胎法，包括禁止高級執業註冊護士(APRN)在妊娠初期進行墮胎手術，但遭一名法官阻擋。

4.佛蒙特州

佛蒙特州採取類似加州的作法，佛蒙特州選民將在11月8日的選票上看到5號提案(Proposition 5)，其支持修改州憲法，加入保障個人生殖自主權的文字，若州政府非基於合理且必要的州利益不得侵權。

佛蒙特州目前可合法墮胎，該州將墮胎視為整個妊娠期間的基本權，任何公共實體不得管制、拒絕或干涉個人是否決定要節育、絕育、生產或墮胎。