北達州禁止「夾娃娃」 唯一墮胎診所月底遷址明州

北達科他州唯一的人工流產診所「紅河婦女診所」已搬到明尼蘇達州商業區的新址，繼續提供墮胎服務。（美聯社）

北達科他州 唯一的人工流產診所「紅河婦女診所」(Red River Women's Clinic)自1998年開業迄今，但礙於該州禁墮胎 法律影響即將於26日歇業，除非該州法官阻止法律生效；原坐落繁忙法戈市(Fargo)街頭的診所已啟動搬遷計畫，將遷至數哩外的明尼蘇達州商業區附近的一座三層磚砌辦公大樓新址，繼續提供「妊娠中止」服務。

美聯社報導，紅河婦女診所的擁有人塔米‧克羅梅納克(Tammi Kromenaker)拒絕說明關於明州 穆爾海德市(Moorhead)新址細節，僅表示日後將發聲明說明。

部分人工流產權利的支持者希望克羅梅納克的診所能打贏官司，但該訟案至今未安排聽證會時間。

克羅梅納克曾表示，敗訴才會搬遷診所，但她5日改口稱已決定搬遷。

「紅河婦女診所已找到新家，我們以能夠持續提供社群及地區中止妊娠照護為傲，這並不容易」；克羅梅納克說：「隨著北達科他州的合法流產黯然失色，我們想向所有人保證，紅河婦女診所會留下來，人工流產照護將持續存在。」

紅河婦女診所遷址受惠於眾籌網站GoFundMe挹注100萬元，克羅梅納克表示，過去一年多來，她尋找合適的購買或租貸地點，結果看中比預期還大的商辦建築，但其他租戶仍有權決定診所能否在此營業。

這棟大樓5日近乎空盪，但克羅梅納克不透露新診所何時會準備開張，但保證病患服務在此期間不受影響。

北達科他州協助病患支付旅費的Women In Need組織志工主任德斯蒂尼·斯派思(Destini Spaeth)表示，該診所提供穆爾海德居民所需的醫療服務。

反對紅河婦女診所另拓新址的明州州眾議員米勒(Tim Miller)身兼反墮胎聯盟主任，他計畫挑戰診所在該州開業的計畫。他說：「商辦大樓變成墮胎診所，令人難以置信。」