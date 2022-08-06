北加錫斯基尤郡 亞裔集體控郡府和警長歧視

北加州錫斯基尤郡亞裔提起集體訴訟，控告郡政府和警長。圖為該郡警長拉魯在取締非法種植大麻現場接受電視台訪問。(翻攝自KRCR電視新聞)

北加州錫斯基尤郡(Siskiyou County)的亞裔 居民向聯邦法院提出集體訴訟，指受到郡府及警察局針對性的種族歧視 ，因此控告郡府及警長拉魯(Jeremiah LaRue)。

由美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)及亞裔美國人推動正義聯盟(Asian American Advancing Justice)提出的訴訟指出，郡府及治安當局的針對性做法，目的是趕走不受他們歡迎的少數族裔，根源可追溯到19世紀出現的反亞裔種族歧視。

居民表示，歧視的形式包括過多的交通攔檢、用水限制以及財產扣押，旨在將亞裔趕出他們的土地。

訟狀指出，全郡人口約4.5萬人，85%為白人，亞裔雖僅占2.4%，但在2021年遇到交通攔檢的比率卻占28%；此外，郡政府頒布了一項新法令，禁止在沒有許可證的情況下運送超過 100加侖水，然而執法部門只是在亞裔社區周圍道路攔截監管。

加州種植大麻 是合法的，但錫斯基尤郡設有嚴格限制。訟狀指出，郡民種大麻是很普遍，本來相安無事，但自從苗族居民大量種植大麻後，他們開始受到針對；郡方執行新法，不成比率地影響和監控種植大麻的苗族農民，而且波及其他亞裔居民。早於去年已有訴訟指稱，郡政府針對苗族人實施用水限制，但當時政府官員予以否認。

這次訴訟指出，上次訴訟之後，其他並未種植大麻的苗族居民也遇到了交通攔檢、限制用水等種族歧視騷擾，對苗族居民的日常生活造成影響，包括很難取得基本需求的用水。

訟狀表示，過去幾年，該郡低收入苗族人口有所增長，但公開受到的敵意變本加厲；「他們將亞裔視為一個龐大的群體，每個人都是暴力販毒集團的成員，並以明確的種族歧視言詞，將該郡廣泛的大麻種植歸罪於亞裔。」

郡政府及拉魯拒絕回應這起訴訟。拉魯去年曾發表聲明表示，種大麻的苗族農民碰到山火疏散令，對執法者存有敵意。