我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

北加錫斯基尤郡 亞裔集體控郡府和警長歧視

編譯盧炯燊／綜合5日電
北加州錫斯基尤郡亞裔提起集體訴訟，控告郡政府和警長。圖為該郡警長拉魯在取締非法種植大麻現場接受電視台訪問。(翻攝自KRCR電視新聞)
北加州錫斯基尤郡亞裔提起集體訴訟，控告郡政府和警長。圖為該郡警長拉魯在取締非法種植大麻現場接受電視台訪問。(翻攝自KRCR電視新聞)

北加州錫斯基尤郡(Siskiyou County)的亞裔居民向聯邦法院提出集體訴訟，指受到郡府及警察局針對性的種族歧視，因此控告郡府及警長拉魯(Jeremiah LaRue)。

由美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)及亞裔美國人推動正義聯盟(Asian American Advancing Justice)提出的訴訟指出，郡府及治安當局的針對性做法，目的是趕走不受他們歡迎的少數族裔，根源可追溯到19世紀出現的反亞裔種族歧視。

居民表示，歧視的形式包括過多的交通攔檢、用水限制以及財產扣押，旨在將亞裔趕出他們的土地。

訟狀指出，全郡人口約4.5萬人，85%為白人，亞裔雖僅占2.4%，但在2021年遇到交通攔檢的比率卻占28%；此外，郡政府頒布了一項新法令，禁止在沒有許可證的情況下運送超過 100加侖水，然而執法部門只是在亞裔社區周圍道路攔截監管。

加州種植大麻是合法的，但錫斯基尤郡設有嚴格限制。訟狀指出，郡民種大麻是很普遍，本來相安無事，但自從苗族居民大量種植大麻後，他們開始受到針對；郡方執行新法，不成比率地影響和監控種植大麻的苗族農民，而且波及其他亞裔居民。早於去年已有訴訟指稱，郡政府針對苗族人實施用水限制，但當時政府官員予以否認。

這次訴訟指出，上次訴訟之後，其他並未種植大麻的苗族居民也遇到了交通攔檢、限制用水等種族歧視騷擾，對苗族居民的日常生活造成影響，包括很難取得基本需求的用水。

訟狀表示，過去幾年，該郡低收入苗族人口有所增長，但公開受到的敵意變本加厲；「他們將亞裔視為一個龐大的群體，每個人都是暴力販毒集團的成員，並以明確的種族歧視言詞，將該郡廣泛的大麻種植歸罪於亞裔。」

郡政府及拉魯拒絕回應這起訴訟。拉魯去年曾發表聲明表示，種大麻的苗族農民碰到山火疏散令，對執法者存有敵意。

亞裔 種族歧視 大麻

上一則

裴洛西孫笑中國制裁 反問北京要刪他TikTok帳號嗎

下一則

刀傷亞裔家庭 德州仇恨犯罪判25年

延伸閱讀

每周一書／大麻CBD聖經 破解矛盾與迷思

每周一書／大麻CBD聖經 破解矛盾與迷思
伊州娛樂大麻銷售額及稅金 雙雙增長5成

伊州娛樂大麻銷售額及稅金 雙雙增長5成
洛縣警局警告：大麻產品包裝像零食混入校園

洛縣警局警告：大麻產品包裝像零食混入校園
洛縣大麻零食以和正規零食近似包裝混入校園 家長注意

洛縣大麻零食以和正規零食近似包裝混入校園 家長注意

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動