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刀傷亞裔家庭 德州仇恨犯罪判25年

記者顏伶如／綜合報導

司法部新聞稿指出，2020年3月間在山姆俱樂部(Sam's Club)賣場持刀攻擊亞裔家庭的德州男子戈梅茲(Jose Gomez)，遭到三項仇恨犯罪(hate crime)罪名起訴後全數認罪，4日被判25年監禁。

戈梅茲犯案後坦承，拿著賣場貨架陳列的牛排刀對亞裔男子及其兩名幼兒行凶的動機是覺得這個家庭「來自新冠病毒源起的國家」因此「帶有威脅」。

德州西區聯邦檢察官辦公室指出，戈梅茲在認罪協議書中坦承，2020年3月14日尾隨亞裔家庭進入德州米德蘭市(Midland)的山姆俱樂部大賣場，戈梅茲與受害者素不相識，犯案動機純粹只因為覺得這個家庭是「來自新冠病毒源起的國家」的華人。

案件發生後，米德蘭警察局與聯邦調查局(FBI)共同展開調查。

根據法院紀錄，戈梅茲坦承，進入賣場後先在貨架上取得一把鋸齒牛排刀，然後攻擊亞裔父親，朝男子臉部揮拳、揮刀。

司法部新聞稿中，僅以姓名縮寫B.C.代表遭攻擊的亞裔男子。戈梅茲旋即又到刀具展示區拿一把八吋長廚刀，回到亞裔男子身邊攻擊當時坐在購物車裡分別為六歲、兩歲的孩童。

姓名縮寫為R.C.的六歲兒童臉部被刀割傷，右耳則被切開，後腦也被割出一道傷痕；姓名縮寫Z.O.的山姆俱樂部店員上前阻止時也被戈梅茲刺傷。

戈梅茲被其他店員與顧客聯手制伏壓倒在地時，對著被砍傷的亞裔父子大喊：「滾出美國。」

新聞稿中指出，戈梅茲被捕後向調查人員坦承，原本打算把六歲孩童殺死，但因店員制止而沒得逞。

掌理民權事務的司法部助理部長克拉克(Kristen Clarke)在聲明中表示，針對亞裔民眾的仇恨犯罪疫情期間案件大增，如此問題應該嚴肅面對，「所有民眾在居住的社區裡，都應該有感覺安全與安穩的權利，不分種族、膚色或國籍。」

亞裔 德州 司法部

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