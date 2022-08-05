限制同志性行為 被質疑無助防猴痘 維權團體憂遭汙名化

目前全美猴痘 病例已超過6600宗，拜登政府4日宣布猴痘為公衛緊急狀態，隨著疫情 升溫，聯邦疾病防治中心(CDC)正在權衡是否建議限制性伴侶，相關人士則擔心發布這類建議將使同性戀行為汙名化。

許多數十年來在最前線對抗愛滋病(AIDS)的公衛官員與權益人士表示，依過往經驗來看，宣導限制性行為的成效並不明顯。

舊金山 公衛官員菲利普(Susan Philip)表示，過去數十年來舊金山一直與LGBTQ組織合作對抗愛滋病，並在過程中瞭解到宣傳完全禁止性行為是無效的，還會削弱社區間的信任；舊金山政府選擇致力於宣導猴痘病毒的傳播方式，讓大眾自行評估風險。

此外，公衛當局擔心目前過於強調性行為的傳播方式；除了性行為，猴痘也能透過其他途徑傳播。

華盛頓州衛生局官員布萊恩(Zandt Bryan)指出，鼓勵大眾減少性行為對於特定族群並不公平，而且會轉移對其他潛在感染源的注意力，例如在擁擠的俱樂部跳舞。

世界衛生組織(WHO)則以性行為作為猴痘疫情的主要關注重點，並已於7月宣布將猴痘列為國際公衛緊急事件，同時指出疫情在男性擁有多個同性性伴侶，或頻繁參與性狂歡相關活動者尤其明顯。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Ghebreyesus)日前表示，透過政府與個人的共同努力可以抑制猴痘疫情擴散，他指出擁有同性性行為的男性應該考慮減少性伴侶人數，避免接觸新的性伴侶，並互相交換接觸史，以便於追蹤及性接觸後疫苗接種。

WHO官員表示，要求暫時改變性行為是適度措施，許多男同志都在奉行。

CDC猴痘因應行動首席官員達斯卡拉基斯(Demetre Daskalakis)認為，考慮減少性伴侶是「不錯的計畫」，他強調這只是暫時的，並透露CDC正在修訂有關猴痘更安全性行為的指南，目前的版本僅建議出現症狀的人避免性行為。