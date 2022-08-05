「得猴痘還搭地鐵」被拍視頻上網 神經纖維瘤怒遭誤解

33歲的莉莉·西蒙患有「一型神經纖維瘤」被抖音用戶偷拍，暗示她似「得了猴痘還搭地鐵」。逼得她挺身而出說明。（截自抖音）

住在紐約市布魯克林的33歲女子莉莉·西蒙(Lilly Simon)自幼患有「一型神經纖維瘤」(neurofibromatosis type 1)，這種遺傳疾病會讓患者神經末梢長出小瘤；她7月下旬搭地鐵上下班，一名抖音 (TikTok)用戶偷偷拍下她，放上平台，還附了一個猴子表情符號和問號，似乎在說她「得了猴痘 還搭地鐵」。短片在網路瘋傳並引來各種評論，最後逼得西蒙挺身而出，為釐清自己的病痛戰鬥。

影片中，西蒙戴口罩、穿短褲T恤坐在車上看手機，顯然不知道有人在拍她。錄影者放大了西蒙的手臂、腿和腳踝皮膚上的凸起腫塊。幾天後，西蒙的姊打電話給她提到朋友看到影片。西蒙說：「這個消息讓我好像被一大落磚頭打中」。

西蒙說，小時候曾有人叫她「麻風病人」，小學同學還開玩笑說她得了天花。隨著最近猴痘病例激增，西蒙明白，自己很難不被人誤認為罹患猴痘。

猴痘常見症狀是患者長出皮疹並感到疼痛，皮疹會變成凸起膿皰，最後結痂脫落，病毒會傳播。但專家說，大多數感染猴痘的人雖長出膿皰，但可能只有一處或局部長在生殖器上。

西蒙現職是專案經理，從小就因病碰過不少刻薄的人，但這回西蒙決定：「我不能就這樣算了，我要挺身而出」。她決定「拼接」原始影片做出回應，現身螢幕講述自己的故事放到抖音上；如今，這段拼接影片點閱已逾百萬。

西蒙在影片中說：「腫瘤 是良性的，它們遍布我全身皮膚，帶給我很多身體和心理的併發症。」西蒙向紐約時報表示，她八歲確診一型神經纖維瘤，接受多次手術，目前這種病還沒有治癒之道；但它不具有傳染性。西蒙需定期看醫生；她的併發症包括脊柱側彎、耳內長出腫瘤影響聽力等。

西蒙說：「與一般民眾互動讓我出現某種焦慮、抑鬱和一點點創傷後症候群。這次事件絕對沒有幫助。」但她也在抖音中說：「我不會讓任何人翻轉我為應付這些狀況而長年忍受的治療與復元」。

拍下她腫瘤的那段原始抖音影片已被刪除，但原始影片未刪除前，積累了大量觀看次數，很多人留下評論，從真誠的關注到言語暴力威脅不等。

哥倫比亞大學社會醫學科學博士生、哈佛性別科學實驗室研究員博爾薩(Alexander Borsa)說：「由於社會污名化、排斥、對患者性生活或親密接觸的假設，許多人害怕自己與猴痘扯上關係」。

不過，西蒙的回應影片持續受到高度關注，讓她收到許多陌生人鼓勵，還有很多人表示，他們也得了一型神經纖維瘤，因此西蒙或多或少覺得自己不再孤單。