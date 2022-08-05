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CDC新版：防疫擬放寬 免6呎社交距離 學校不再定期檢測

編譯洪毅／綜合4日電
聯邦疾病防治中心本周可能將鬆綁新冠防疫指引，包括不再建議維持六呎社交距離。圖為官方在防疫期間提醒保持社交距離。(美聯社)
聯邦疾病防治中心本周可能將鬆綁新冠防疫指引，包括不再建議維持六呎社交距離。圖為官方在防疫期間提醒保持社交距離。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)援引消息來源報導，聯邦疾病防治中心(CDC)可能將鬆綁新冠防疫指引，包括不再建議維持六呎社交距離，還有不再建議曾與確診者接觸的學生定期接受篩檢等，預計本周就會發布。

CDC擬具的新版防疫指引，將不再建議學校應定期施行新冠檢測以控制病毒傳播，包括移除去年12月提出的「檢測才能留校」(Test to stay)政策，將防疫重心轉向社區層面，以及更高風險的機構，例如安養照護中心及監獄等。

「檢測才能留校」建議曾與確診者接觸、但是尚無症狀的學生繼續留在教室上課，但是需定期接受篩檢，特別是尚不符合疫苗接種的兒童；消息人士表示，許多學校對實施此政策的預算及資源的可持續性表示擔憂。

CDC也將移除六呎社交距離的指引，轉向風險認知，包括場所通風的重要性，以及年齡等因素而成為潛在高風險者的自我掌握，注意處在人多的場所時的自我保護等；消息人士說，此舉還能順道防範其他呼吸道疾病。

對於未接種、或是未完成接種疫苗的民眾曾與確診者接觸時，應該要自我隔離五天的規定也將取消，轉而建議戴口罩及定期接受檢測五天；確診者應該自我隔離的建議則會繼續保留。

CDC擬具的新版指引最快本周就會發布，最終發布的版本仍可能會有所變化。

CDC的指引也只是建議而不具約束力，各州及地方政府、乃至各別學校都會發布具約束力的防疫要求；但是這些指引依然很重要，因為各級政府及機構很少發布嚴於CDC指引的要求，避免招致民怨。

消息人士表示，更新指引，有考量到許多民眾對疫情的關注度減弱，不再採取各種防疫措施，科學統計也指出，截至去年底，全國已有95%的民眾因接種疫苗或曾經染疫，讓體內或多或少地存在抗體。

但是目前仍沒有完全放鬆的空間，CDC目前認定屬於「高度病毒社區傳播」的郡住了超過2億人，相當於全國60%人口，如果這些地方病例數繼續升溫，可能會讓當地醫療機構難堪重負。

CDC 防疫 檢測

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