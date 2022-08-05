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全美猴痘已逾7100例 衛生部宣布列公衛緊急狀態

編譯洪毅／綜合4日電
圖為猴痘疫苗。(路透)
圖為猴痘疫苗。(路透)

聯邦衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)4日宣布，「猴痘疫情成為全國性的「公衛緊急狀態」；此舉對外昭告政府正視疫情發展，將動用緊急資金及其他資源防疫，而外界也關注，能否因此解決各地傳出的醫療量能不足問題。

猴痘的症狀包括發燒、身體疼痛、發冷、容易疲倦，以及身上多處冒出膿包狀的腫塊等；其傳染途徑為「長時間的皮膚間接觸」，包括擁抱、親吻、共用床單、毛巾、衣物等。

猴痘過去在非洲已不時發生，主要的感染原因是遭動物咬傷，猴痘病毒過去的人傳人能力不強，但為何會在今年5月突然變成顯著問題的原因不明；目前全球逾70國至少有2萬6000例猴痘病例，病歿案例零星，其中美國逾7100例，無人死亡。

世界衛生組織(WHO)已在7月宣布猴痘為最高警戒級別的「國際關注公共衛生緊急事件」；而在美國，加州、伊利諾州、紐約州與紐約市、聖地牙哥郡、舊金山郡等地方政府，也在近日發布類似公衛緊急事件的宣告。

聯邦層級的公衛緊急狀態發布後，衛生部有權動用緊急資金，指派與調度人力，或是採取其他措施防疫，例如蒐集各州及地方公衛機構的數據，調查病毒傳播鏈以掌握疫情發展趨勢，或是瞭解疫苗接種情況以剖析抗體保護力等。

貝西拉就說，宣布公衛緊急狀態，代表政府的猴痘防疫將邁入「新的層次」，並呼籲民眾也對此疾病「嚴肅以待」；喬治城大學公衛法學者高斯汀(Lawrence Gostin)則說，這也是「給全球的一記警鐘」。

目前主要的猴痘疫苗為Jynneos，供認為自己可能已經感染猴痘，但尚未發病之人所用，其設計為兩劑，中間隔28天；但是在紐約、舊金山等地，因為疫苗量能不足，導致只能接種一劑的情事時有所聞，也讓拜登政府受到批評。

耶魯大學傳染病學者岡薩維斯(Gregg Gonsalves)表示，發布公衛緊急狀態只是「象徵性」作為，「重要的是，政府應該要為防範猴痘疫情爆發而採取必要行動，也應該制定防疫計畫，以為猴痘大規模傳播做準備。」

猴痘 疫情 緊急狀態

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