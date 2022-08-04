力阻愛州墮胎禁令 維權者發起法律戰

愛達荷州的墮胎權益者則將發起法律戰，試圖在法院內阻止議會禁絕絕大多數墮胎。（美聯社）

墮胎 權益的鬥爭，在民風保守的數個州繼續上演；繼堪薩斯州多數選民反對議會移除州憲法對墮胎的保障後，愛達荷州 的墮胎權益者則將發起法律戰，試圖在法院內阻止議會禁絕絕大多數墮胎。

愛達荷州的限制墮胎法令有三部，其一將在19日施行，該法禁止懷孕六周後墮胎，另一部法律將在25日施行，其內容將實質性地禁止所有墮胎，此外，還有一部法律允許腹中胎兒的親屬向施行墮胎的機構求償。

計畫生育協會(Planned Parenthood)與在愛達荷州執業的醫師凱特 琳‧古斯塔夫森(Caitlin Gustafson)及其律師團3日現身愛達荷州高院，試圖阻止這些法令施行。

控方指出，法案允許胎兒親屬向墮胎機構求償，是錯誤地將州法的執法權，從愛州三權機構轉移到個人上，違反政府權力分立原則。

此外，雖然限制墮胎法令允許醫療機構在避免孕婦生命危難的情況下施行墮胎，但是，但是措辭過於模糊，例如在大出血或血壓飆升的情況下，醫師可能會選擇墮胎作為緊急處置，但是並非所有的案例都一定需要墮胎，讓舉證存在不確定性。

法案允許性犯罪成孕的墮胎，但是學者指出，愛達荷州的法律依然讓此墮胎難於執行，因為民眾須向執法機構報案後，再向醫療機構提交相關文件以請求墮胎，但是這程序往往費時數周、甚至需要數個月。

愛達荷州民風保守，當地共和黨團甚至在7月的年度大會上通過倡議，反對一切墮胎，就算是為保護孕婦的生命也不能例外。

不過在愛達荷州首府及最大城市博伊西(Boise)，當地議會7月通過決議，市政府將限制調查墮胎案件的資金，且不會將調查執行墮胎的機構視為該市執法的優先項目之一。

墮胎權益的法律纏訟是搖擺且充滿不確定性的事情，例如在肯塔基州，墮胎禁令的執行與否，已因不同法官的決定而多次在限制與放行之間擺盪，但是這些案例並未阻止相關權益組織的法律戰。