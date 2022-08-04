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「最保守」堪州民意向左轉 公投通過保留墮胎權

編譯盧炯燊／綜合3日電
堪薩斯州選民2日公投投票，支持州憲保障墮胎權，支持墮胎人士高興的互相擁抱慶祝。(美聯社)
堪薩斯州選民2日公投投票，支持州憲保障墮胎權，支持墮胎人士高興的互相擁抱慶祝。(美聯社)

堪薩斯州是美國最保守的州之一，但該州選民在3日的的公投中以壓倒性多數(59%對41%)，否決了試圖移除州憲法內墮胎權的州憲法修正案，否決修正案的總票數超過90萬。

選民投票否決修正案的熱情，遠遠超過同一天的州長選舉初選。在包括民主共和兩黨在內的州長初選中，投下的票數不足75萬張，表示超過15萬人是衝著反對憲法修正案而投票，約占總投票率的20%。

這不僅超過州長初選投票率，還超過兩年前堪州兩黨在總統初選的總投票人數，當時總投票人數僅僅超過63.6萬。在2018年期中選舉，這一數字更低至只有45萬7598人。

很明顯的，墮胎修正案推動了堪州的投票率，若在選票上沒有墮胎權這個議題，是無法做到這一點。

此次公投否決憲法修正案的結果，也凸顯了堪州共和黨議會與選民的政治與政策期望，存在嚴重的分歧，堪州選民推翻了自己選舉出的議會及政府領袖。

有線電視新聞網(CNN)分析說，儘管距離2024年總統大選還有兩年，但從另一個角度來看，由於投票率如此高，表明民主黨人希望堪州此次投票能夠引起共鳴，選民在即將到來的期中選舉拋開黨派界限，首先維護好自己的權益，墮胎權就是很好例子。

無論是希望透過期中選舉來控制參院的共和黨人，還是希望藉此進一步鞏固執政地位的民主黨人，都盡可能地利用墮胎權這類富有爭議話題，來激發各自選民的熱情，為期中選舉增加勝算。

CNN的分析也指出，在堪州這次公投裡，大量民主黨人或傾向民主黨的選民出來投票成為關鍵。四年前堪州的兩黨初選裡，民主黨選民僅占33%，今次在兩黨初選裡，則增加了個4個百分點到37%。

堪州的投票率與全國民意調查結果相吻合。民主黨人比共和黨人更強烈地表示，聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」的決定促使他們出來投票；同樣，墮胎權支持者也比反對墮胎的選民更熱衷投票。

整體而言，民主黨人迄今在主要黨派初選投票中的比率，比 2018年下降了7個百分點。因此民主黨是希望堪州的投票能夠帶來全國性影響，刺激民主黨人出來投票。問題是堪州能否產生這個效應。

投票 民主黨 墮胎

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