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拜登簽行政令 允聯邦資金助跨州墮胎

編譯孫梁／綜合3日電

拜登總統3日簽署行政令，將准許使用聯邦醫療補助(Medicaid)的資金協助跨州墮胎的孕婦；但這項新政策的實施細節仍有待敲定，而且還將面臨司法挑戰，因為使用聯邦資金墮胎為非法，除非孕婦性命受到威脅，或是因強暴和亂倫懷孕。

白宮發言人表示，衛生與福利部將邀請墮胎合法的州申請許可，用Medicaid資金為禁止墮胎州的孕婦提供墮胎服務。

自最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，將墮胎政策交各州決定後，跨州墮胎日益成為焦點。全國墮胎聯合會表示，高院裁決後跨州墮胎的婦女增多，聯合會已為她們提供76個酒店房間，預定52個巴士或飛機旅行，遠多於去年同期的水平。

行政令敦促衛生部門遵守聯邦反歧視法，簡化國家衛生研究院(NIH)和聯邦疾病防治中心(CDC)關於孕婦健康訊息的收集。

保守派的堪薩斯州選民2日投票維持婦女墮胎權，引來拜登讚揚；他認為高院的羅訴韋德裁決釀成健保危機，希望在涉及婦女健康和生命的關鍵時刻，聯邦政府各部門要盡職盡責。

但國會許多民主黨人和墮胎維權組織認為行政令仍然不夠，要求拜登宣布墮胎公衛緊急狀態；但白宮官員表示，緊急狀態對釋放出用於墮胎的聯邦資金或賦予新的法律授權無濟於事。

最高法院6月對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」(Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)案做出廢止聯邦墮胎權的裁決後，拜登政府發布一系列行政令，允許將聯邦資金用於跨州墮胎是其中之一。

司法部2日對愛達荷州墮胎屬犯罪的法律提出控告，司法部長加蘭德(Merrick Garland)認為違反聯邦法，表示「如果國會不採取行動，人民應選出能夠恢復羅訴韋德案的參議員和眾議員，以保護隱私、自由和平等的權利。」

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