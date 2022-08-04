爭墮胎權 保守堪州公投 意外壓倒性支持

保守的堪薩斯州2日舉行針對墮胎權的公投，支持墮胎者否決了州修憲案，等於是保障了墮胎權，意外的結果讓墮胎權支持者大感振奮。(美聯社)

在聯邦最高法院6月推翻保障墮胎 權的羅訴韋德案後，堪薩斯州2日的公投 否決了原擬大幅限縮墮胎的州修憲案，該公投成了最高法院判決後，最新的州民民意，這場公投結果不僅是對聯邦最高法院墮胎權裁決的反彈，也讓堪州成為南部和大平原州中可合法墮胎的「一片孤州」。

堪薩斯州是保守的紅州，墮胎權支持者在2日的公投中意外大勝，選民拒絕修改州憲法讓州議員禁止或大幅限縮婦女的墮胎權；在支持和反對墮胎團體共花逾1400萬元的宣傳下，投票 率接近五成，高於預期。搖擺區左傾，反墮胎者終寡不敵眾。

保守的堪薩斯州2日舉行針對墮胎權的公投，墮胎權支持者在2日的公投中意外大勝。(美聯社)

美聯社指出，在聯邦最高法院6月推翻保護全美墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，堪州州憲法修正案公投成為選民情緒的首場測驗，意外的結果可能對11月期中選舉具有潛在影響，也為在11月選舉中被看衰的民主黨帶來一絲希望。

投票率高於預期

在計票逾九成的情況下，支持墮胎權的票數領先約20個百分點，而這場8月初選的投票率更直逼11月州長選舉投票率。

根據紐約時報估計，約有94萬名、49%堪州選民投票，接近上一次期中選舉105萬的投票人數；通常初選和期中選舉的投票差距會更大。

堪州州務卿史瓦布(Scott Schwab)在公投後表示，投票率可能達50%，遠高於其先前預期的36%。

反墮胎減、搖擺州左傾

紐時分析指出，州修憲案公投遭否決，一部分是因為其在堪州最紅郡僅獲些微支持，且在最藍區獲力挺。

堪州最紅區的反墮胎者意外大減；在2020年選舉大力支持前總統川普的郡，僅約過半選民反對墮胎，就連可超過城市區選票的的鄉村共和黨人反應也是如此。

最令人震驚的是，在2020年選舉拜登總統小贏的堪州搖擺郡中，墮胎權獲高度支持；從最藍到最紅的郡，墮胎權支持度都比拜登當年支持度更高，而反墮胎得票率則低於川普得票率。

在堪州，墮胎服務業者和墮胎權團體宣傳「反對」該公投，而天主教教區則鼓吹「支持」修改州憲法；雙方一共投入逾1400萬元經費。

最高法院裁決催化

一般預期2日參加投票的選民多為共和黨人，一來是堪州註冊的共和黨選民多於民主黨選民，二來是當天選票上多為共和黨初選，加上初選投票率向來偏低，共和黨人本以為此次州修憲案有更高機會通過，結果聯邦最高法院6月的墮胎權裁決卻讓這場低調公投意外受到矚目。

民主黨人原本認為選票上沒有民主黨激烈初選，加上有憲法保障墮胎權而無意投票，但因不滿聯邦最高法院裁決，許多人2日特意出門反對州修憲案公投。

此外，反墮胎團體和州議員選前拒絕明說是否尋求墮胎禁令，希望以此吸引支持限制與全面禁止墮胎的選民；目前堪州可合法終止妊娠的上限為22周，許多支持墮胎權的堪州選民擔心萬一通過州憲法的墮胎權修正案，共和黨州議員恐迅速通過完全或近乎全面禁止墮胎的法令。