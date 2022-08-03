俄國挺中護主權 稱美挑釁惡化情勢

眾院 議長波洛西2日抵達台灣之際，俄羅斯表態支持中國有權維護其主權，並警告美國這類挑釁出訪恐始該區緊張關係升至新高，甚至引發美國與中國衝突。

俄國 外交部指出：「中國有權就台灣議題，採取必要措施維護其主權與地域完整性。」俄國外交部進一步警告：「我們敦促美國遏制危害地區穩定和國際安全的行動，同時體認到新地緣政治現況，美國霸權已不再。」

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)2日也警告，這類出訪「極端挑釁」，而且會「惡化該區情勢並提高緊張關係。」

培斯科夫與記者用電話談話時重申，俄國與中國「絕對團結一致」，並稱台灣對北京 而言是個相當敏感的議題。

「美國並未尊重處理此敏感議題，很遺憾其選擇衝突路線。」培斯科夫指出：「這不會帶來好處，我們只能表達遺憾。」

美聯社報導，培斯科夫的發言反應出俄國與中國關係緊密，自俄國2月派兵至烏克蘭後尤其如此；中國拒絕批評俄國行動，而是譴責美國與北約(NATO)挑釁俄國，並砲轟西方對俄國實施的制裁。

路透報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)表示，這趟行程是美國施壓中國的挑釁行動。

「美國是個挑釁國。」沙卡洛娃指出：「俄國支持『一個中國』原則，反對該島嶼以任何形式獨立。」

俄國和中國近年舉行一系列聯合軍演，雖兩國過去否認軍事同盟的可能性，但俄國總統普亭(Vladimir Putin)曾表示不排除此可能性。