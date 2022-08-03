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台灣朝野歡迎波洛西 立委憂台承擔經濟報復

本報記者╱台北連線報導
北京民眾在閱報亭前關心波洛西訪台動向。(美聯社)
北京民眾在閱報亭前關心波洛西訪台動向。(美聯社)

美國眾院議長波洛西2日晚抵台，台灣朝野多表達歡迎；台外交部說對於國際友人願意來訪，增進對台灣了解，展現對台灣支持，政府一向竭誠歡迎。

國民黨表示歡迎，但強調不樂見任何有害區域安全及台海和平的情況發生；也有立委憂心中國經濟報復，台灣將承擔後果。台灣多數政治人物對波洛西訪台多表達歡迎，大陸加強演習讓台灣人民反感。

國民黨副秘書長王育敏表示，只要對深化台美關係、區域和平穩定、台灣民主自由及經貿發展有幫助，國民黨都表達誠摯歡迎之意。

國民黨前主席、立委江啟臣則籲請華府與北京尊重中華民國的獨立自主，彼此克制約束，勿讓台灣陷於險境。江啟臣表示，波洛西不論是以官方或私人身分到訪，同表歡迎，由衷感謝她對中華民國的支持，期待未來能在美國多為中華民國發聲，督促行政部門落實各項惠我措施。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠呼籲民進黨政府，要把握每個機會，積極深化與美國的實質合作，尤其台灣在「印太經濟架構」的關鍵角色，將是波洛西這次來訪的重點。民進黨台中市議會黨團透過立委訂百杯珍奶要轉送美國訪問團，代表台美之間友誼如珍奶般甜蜜。

國民黨立委馬文君、費鴻泰則擔心，波洛西訪台可能引起的國安風險，且對岸的經濟報復，都是台灣要承擔最大的苦果。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨除以英文表達對波洛西的歡迎，也表示台灣永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴，若中共過激反應對兩岸沒幫助。民進黨北市長參選人陳時中說，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，更指中國常常在生氣，要對自己的國家有信心。

新北市長侯友宜說，歡迎國際友人來台參訪，更期待區域的和平穩定。桃園市長鄭文燦說，波洛西非常支持台灣，她是台灣的好朋友，大陸演習只讓台灣人民反感，兩岸若要和平對話，就不要有軍事威脅或恐嚇。

波洛西 國民黨 中華民國

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