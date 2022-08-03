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在美中關係裡如履薄冰 台企巨擘恐被迫選邊站

編譯潘勛╱綜合2日電
眾院議長訪台，媒體大幅報導，圖為紐約時報網站。(取自紐約時報)
眾院議長訪台，媒體大幅報導，圖為紐約時報網站。(取自紐約時報)

國會眾院議長波洛西2日訪台，台海兩岸緊張氣氛拔高到數十年來僅見，以台積電、富士康為首的台企巨擘向來嫻熟於在美、中、台三邊關係中長袖善舞，但波洛西到訪後，台商想避開三方政府交火的準星、不選邊站的能力已告削弱。

「財星」雜誌(Fortune)網站報導，因台海關係緊張升高，台灣大企業的股價2日下跌；台積電、富士康因預期波洛西訪台，股價都下跌2.4%，台股加權指數跌幅為1.4%。

台海衝突若轉趨暴戾，生產全世界最先進半導體達九成的台灣晶片業只怕會被拉上前線；台積電董事長劉德音日前接受有線電視新聞網(CNN)專訪指出，如果爆發戰爭，無論誰在戰爭中獲勝，台積電在台工廠都可能「無法運作」，整個公司被毀；他強調台積電對三方都很重要，盼嚇阻發生戰爭。

劉德音指出，中國市場占台積電營業額約一成，中國要台積電，並非壞事；商界沒人希望發生戰爭，戰爭只會造成三方麻煩，台積電必須為最壞狀況做好準備，但殷盼最好情形發生。

新加坡國立大學中國政治研究副教授吳木銮(Alfred Wu)指出，台灣企業整體而言，較一般民眾同情北京；據民調，近些年台灣民眾愈來愈討厭北京，北京鎮壓香港後，台灣選民心生警惕，讓蔡英文連任。台灣民眾厭惡北京，讓台灣商業界成為中、台關係最後的鏈結之一；商界在中國有業務，故希望兩岸和平互動。

吳木銮憂心北京對波洛西訪台之怒火，只怕會斬斷台灣政商菁英與大陸領導群的微妙關係。

因波洛西訪台，北京以軍、經手段懲罰台灣會到什麼程度，目前不得而知；澳洲戰略政策研究所資深學者莎曼莎•霍夫曼(Samantha Hoffman)指出，台灣在美、中關係的地位可能不會大為改變，但鑒於中方此時的挑釁行動，擦槍走火的風險很高。

台積電 北京 波洛西

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