國際媒體高度關注波洛西訪台 聚焦中國威脅

中國媒體大肆抨擊波洛西訪台。(歐新社)

眾院議長波洛西 2日抵台訪問，台海緊張局勢驟升，引發國際媒體高度關注，紛紛在網站上以頭條即時報導此事。紐約時報、華盛頓郵報等美國主流媒體大篇幅報導，聚焦波洛西不畏北京 威脅成行、中方初步反應、美中關係與台海局勢趨於緊繃。

英國廣播公司(BBC)在網站以頭條報導。美聯社以「波洛西據信將前往台灣，與中國緊張加劇(Pelosi believed headed to Taiwan, raising tension with China)」為標題，對波洛西訪台恐讓美中關係更加緊張表達擔憂。

法新社、華爾街 日報、彭博資訊、金融時報則報導中國的強硬警告做主要標題 。英國泰晤士報則以「波洛西不顧中國威脅飛往台灣」作標題，並附上台灣社群媒體將波洛西比作道教神祇王母娘娘的照片。

紐約時報報導，波洛西抵台前北京強烈反對，如今美中可能陷入緊張對峙，雙方擺出更咄咄逼人的軍事姿態。

華盛頓郵報報導，波洛西不畏中方警告訪台，美中緊張關係可能因此急遽升。報導說，波洛西訪台對習近平構成考驗，因為他既要有力回應，又要避免引發全面衝突。

美國有線電視新聞網(CNN)報導指，美方官員認為中國領導階層把波洛西訪台和正式行政部門訪問混為一談。由於拜登與波洛西都是民主黨員，行政部門官員擔心中國基本上沒有把兩人區分開來。

華爾街日報報導，波洛西違逆北京嚴正警告訪台，北京視為主權受到挑戰，美中關係可能更加緊張。報導提到，波洛西專機抵台前，中國官媒報導共軍為數不明的蘇愷35戰鬥機「正在穿越台灣海峽」。台北101則在晚間點燈打字，歡迎波洛西到訪。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團(Eurasia Group)2日公布的分析，中方對波洛西訪台的回應可能會「前所未見，但不致打亂大局」。