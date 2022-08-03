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「兩岸推到一個點」 胡志強憶昔 籲美中台冷靜

記者程遠述╱台北3日電
1997年4月，時任眾院議長金瑞契(右)訪台，會見總統李登輝(左)。(美聯社)
1997年4月，時任眾院議長金瑞契(右)訪台，會見總統李登輝(左)。(美聯社)

台灣外交部前部長胡志強分析，波洛西訪台已讓兩岸關係「推到一個點」，現讓美國行政部門很難做事，也呼籲中方、美方和台灣對波洛西行程不要過度反應，才能保有彼此關係提升的互動空間。當年前美國眾院議長金瑞契抵台訪問，到機場接機的前駐美代表沈呂巡指出，現在美國眾院議長能訪台，說明台美有共同利益，應趁此時進一步確立台美共同利益、並深化互動。

波洛西此次訪台，是繼1997年美國眾院議長金瑞契之後，美國最高層級到訪台灣的政治人物。

金瑞契訪台時停留三小時，與當時總統李登輝會面。胡志強透露，當年金瑞契亞洲行程「原本沒有台灣」，時任駐美代表的他和外交人員在金瑞契行程內部公布、得知後，再三力邀金瑞契，促成金瑞契到訪；但當年和如今波洛西當然時空背景完全不同。

沈呂巡當年擔任台北駐美代表處國會組長時，便常與當時議長金瑞契辦公室聯繫，金瑞契訪台時，他正好擔任北美司長，當時由他與時任外交部長章孝嚴到機場接機，同團有十多位議員；此次訪台的波洛西長期對台友好，沈呂巡透露，波洛西過去曾到雙橡園出席台北駐美代表處舉辦的晚宴，「對我們的支持真的沒話講」。

胡志強分析，波洛西親台立場一貫，能來當然是好事，但呼籲北京、華盛頓和台灣都不要過度反應。他舉例指出，像當年李登輝到康乃爾演講後，台美關係降至冰點，波洛西訪台很可能因中方而出現此效果，現在美國行政部門已是「大家很難做事」，所以他呼籲三方都應謹慎處理，以民眾利益為優先考量。

哈佛大學費正清研究中心研究員尹麗喬則表示，此舉是美國表達支持台灣決心，一方面是加強台灣民眾對美信心，一方面不被中國看扁成「紙老虎」。

尹麗喬認為，波洛西訪台，證明台、美關係「堅若磐石」；美國擔心台灣誤判美國支持台灣的決心，因此透過此次安排，讓台灣知道「美國玩真的」，這可深化台、美合作，讓台灣民意增強信心，推動加強台灣的國防力量，讓台灣成為美國在印太地區更穩固可靠的盟邦，這符合美國現在的國家利益。

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