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波洛西訪台 美股跌道瓊跌400點 市場大環境仍動盪

編譯郭宣含╱綜合3日電
由於波洛西訪台，引起的股匯市反應，道瓊指數2日下挫逾400點。(美聯社)
由於波洛西訪台，引起的股匯市反應，道瓊指數2日下挫逾400點。(美聯社)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)出訪台灣提高地緣政治緊張關係，加上聯準會官員表示仍須積極對抗通膨，美股2日收黑；中台股開盤則小漲。

道瓊工業指數(DJIA)下跌402.23點，跌幅1.23%，收在32396.17點；以科技股為主的納斯達克綜合指數(NASDAQ)則小跌20.22點，跌幅0.2%，至12348.76點。

根據新浪，中國A股三大指數3日開盤齊見漲，開盤後上證指數上漲0.08%，深證成指漲0.23%，創業板指數則小漲0.32%。香港恆生指數3日也開高0.90%，恒生中國企業指數漲1.12%，紅籌指數漲0.35%。

中國和香港3日開盤見紅，一別亞股2日遭拋售的跌幅。

在台股方面，由於台海危機尚存，台股在國安基金護盤下，開盤時指數多空拔河動盪；根據中央社，台股3日早盤小跌隨後翻紅漲10.28點，新台幣兌美元匯率以30.02元開盤，盤中時將持續測試30元關卡。

波洛西出訪前，市場大環境已動盪不穩；美國經濟面臨高通膨和迅速升息的雙重威脅，這也是聯準會宣稱對抗物價上漲的目標，儘管這可能打擊經濟成長。

美股近幾周回彈，盼通膨和升息的最糟時期已過，但聯準會官員2日發言顯示這份期待仍言之過早；舊金山聯準會主席戴利(Mary Daly)2日受訪指出，聯準會升息還遠未結束；芝加哥聯準會主席伊凡斯(Charles Evans)則盼央行減慢升息速度，但認為9月再升息0.75個百分點「可能也沒問題」。

美國公債價格2日也下跌，趨升殖利率，此前波洛西亞洲行使投資人湧向債券避風港，美國十年期公債殖利率則從1日2.605%升至2.740%。

REYL新加坡投資經理劉易(Daryl Liew)表示，投資人擔心美中關係恐因波洛西行惡化，進而再次拋售中國資產。

不過中國部分軍工類股2日大漲逾15%，成為該區表現最佳的幾檔股票；軍備和智慧安全系統製造商天和防務2日股價飆漲20%。

指數 聯準會 升息

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