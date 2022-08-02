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CIA無人機投擲2地獄火飛彈 炸死凱達首腦薩瓦里

記者張文馨、顏伶如／綜合報導
拜登總統1日在白宮親自宣布，美軍在阿富汗擊斃凱達組織領袖薩瓦里，沒有平民傷亡。薩瓦里是賓拉登被美國狙殺後的接班人。 （美聯社）
拜登總統1日在白宮親自宣布，美軍在阿富汗擊斃凱達組織領袖薩瓦里，沒有平民傷亡。薩瓦里是賓拉登被美國狙殺後的接班人。 （美聯社）

美國總統拜登1日在白宮藍廳陽台指出，一架美國無人機在阿富汗當地時間上月31日拂曉出擊，擊斃賓拉登接班人、凱達組織（Al-Qaeda）現任領導人薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）；這是美軍去年中撤離阿富汗以來，美國打擊恐怖主義的最大進展。

美精準擊斃薩瓦里 無平民傷亡

美聯社報導，中情局在當地時間31日上午6時18分（美東時間30日晚間9時48分）出動一架無人機，投擲兩枚地獄火飛彈，精準擊斃薩瓦里，他的家人並未受到傷害，已由美國政府重新安置，也沒有平民受傷。

拜登政府資深官員表示，美國空襲擊斃恐怖組織領袖，拜登全程掌握進展，且美國並未事先告知在阿富汗掌權神學士政權，因神學士資深官員知道薩瓦里的藏身點，明顯違反杜哈協議。

拜登形容這是針對恐怖組織領袖的「精準打擊」，他說，正義得到伸張，希望這可以帶給911罹難者家屬一些撫慰；薩瓦里將無法再以阿富汗為恐怖主義避風港，美國政府也會確保不會再發生這種事，政府將採取必要措施確保美國的安全。

賓拉登接班人 美懸賞2500萬美金

現年71歲的薩瓦里自1998年起擔任賓拉登（Osama bin Laden）副手，也曾是賓拉登的私人醫生，兩人共同主導2001年的911恐怖攻擊，賓拉登2011年在巴基斯坦遭美軍擊斃，薩瓦里接班；不過他行蹤始終成謎，美國國務院為其懸賞2500萬美金。

幾年來不斷傳出薩瓦里的死訊，聯合國去年中曾指，虛弱的薩瓦里藏身在阿富汗和巴基斯坦邊界；美國有線電視新聞網（CNN）報導，身為凱達組織實質領導人，該組織上月13日曾釋出薩瓦里22分鐘的談話音檔，這也是他最近一次的曝光。

拜登在推特表示，美國證明了「無論要花多久時間、無論你藏身何處，美國都會找到你。」

白宮資深官員表示，情報顯示薩瓦里和家人落腳在位於阿富汗喀布爾（Kabul）的一棟房屋內，情報部門4月首次對拜登簡報，並在耗費數月時間掌握釐清相關訊息後，拜登上周批准執行擊殺。

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