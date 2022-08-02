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5州初選登場 川普影響力受矚 堪薩斯將辦墮胎權公投

編譯郭宣含／綜合1日電
各州正進行期中選舉的初選，圖為維吉尼亞州選民在投票站投票。(Getty Images)
各州正進行期中選舉的初選，圖為維吉尼亞州選民在投票站投票。(Getty Images)

亞利桑納、密西根、華盛頓，以及密蘇里、堪薩斯五州2日將舉行初選，美聯社指出，前三者不僅將再度檢視前總統川普共和黨內的影響力，堪薩斯州也將成為最高法院推翻羅訴韋德婦女墮胎權保護之後，第一個透過公投決定是否修改州憲法，來決定墮胎權命運的州。

亞利桑納州

拜登總統在2020年險贏亞州，現在亞州成為川普的最大目標。

川普支持的所有共和黨參選人均曾散播選舉合法性的假資訊，包括共和黨州長參選人、電視節目前主播卡麗‧雷克(Kari Lake)，聯邦參議員初選參選人、科技投資人馬斯特(Blake Masters)，以及州務卿初選參選人、州議員芬奇姆(Mark Finchem)。

密西根州

密西根州州長的共和黨初選競爭激烈，五人因連署人數不足遭剔除，其餘參選人則背負指控，恐不利其與民主黨現任州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)的競選。

房地產商凱利(Ryan Kelley)被控集結川普支持者突襲國會；商人林克(Kevin Rinke)曾被控性騷擾和種族歧視；脊骨神經醫師索達諾(Garrett Soldano)販售宣稱可治療新冠病毒的假藥；獲川普背書的迪克森(Tudor Dixon)則演過恐怖片，劇情包括殭屍咬掉男性下體。

所有共和黨參選人均不實主張2020年選舉詐欺，迪克森、凱利和索達諾稱該選舉從川普手上被偷走。

聯邦眾議員邁爾(Peter Meijer)曾對投下川普彈劾票，現將對上獲川普支持的商人吉布斯(John Gibbs)。

密蘇里州

前州長格雷滕斯(Eric Greitens)2018年爆出婚外情、被控勒索和違反選舉財務規定後下台，如今他將捲土重來，擠進共和黨擁擠的21人黨內聯邦參議員初選，參選人包括州檢察長施密特(Eric Schmitt)、聯邦眾議員赫茲勒(Vicky Hartzler)和龍恩(Billy Long)等。

川普並未支持特定人士，但排除赫茲勒；共和黨內領袖認為格雷滕斯有機會贏得初選，但其家暴指控恐讓他輸掉大選。

華盛頓州

共和黨聯邦眾議員潔米‧布特勒(Jaime Herrera Beutler)和紐豪斯(Dan Newhouse)曾同意彈劾川普，兩人將在初選分別對上川普支持的參選人前陸軍特種部隊隊員肯特(Joe Kent)和小鎮前警長卡爾普(Loren Culp)；肯特常上保守派節目重申不滿2020年選舉結果，卡爾普則拒絕承認2020年在州長選舉敗選。

堪薩斯州

儘管堪薩斯州最高法院2019年裁決墮胎權是基本權，但選民今年期中選舉仍可透過公投決定是否改變州憲法，以允許州議會限制或禁止墮胎；該是聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後首次針對墮胎權的州公投。

川普 共和黨 墮胎

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