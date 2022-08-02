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民主黨爭取連任女將 主攻共和黨挺墮胎權

編譯洪毅／綜合1日電
民主黨女性候選人把墮胎列入競選政綱，圖為女性維權人士舉牌宣稱「我的身體我作主，我的未來我發聲」。(美聯社)
民主黨女性候選人把墮胎列入競選政綱，圖為女性維權人士舉牌宣稱「我的身體我作主，我的未來我發聲」。(美聯社)

聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例後，墮胎權議題的關注度上升，七名選情較艱困的民主黨籍女性聯邦眾議員，就試圖以墮胎議題，向普遍反對墮胎的共和黨對手發起攻訐，以求在11月的期中選舉繼續連任。

這七名眾議員，包括來自愛阿華州的辛蒂·艾克斯尼(Cindy Axne)，明尼蘇達州的安姬‧克萊格(Angie Craig)，堪薩斯州的莎莉絲·德維茲(Sharice Davids)，維吉尼亞州的伊蓮‧路里亞(Elaine Luria)及艾比蓋兒‧斯潘伯格(Abigail Spanberger)，密西根州的艾莉莎‧史羅金(Elissa Slotkin)，賓州的蘇珊‧懷德(Susan Wild)。

這幾名眾議員都來自選情最為艱困的郊區，而共和黨挑戰者不單支持推翻羅訴韋德案，部分甚至還主張幾近全盤禁止，成為這些眾議員的攻訐切入點。

例如德維茲就曾在受訪時說，許多選民不知道她的對手、主張堪薩斯州不存在墮胎權的艾曼達·阿德金斯(Amanda Adkins)在墮胎議題上「有多麼極端」。

艾克斯尼在受訪時談及她的對手，曾主張無例外條件禁止墮胎的納恩(Zach Nunn)時也說，她「不敢相信她會有一名會放任婦女因懷孕而死的競爭對手」。

面對主張嚴格限制墮胎的對手巴瑞特(Tom Barrett)，史羅金則在受訪時說，他的思維甚至比1931年的法律更嚴格。

美聯社的最新民調顯示，絕大多數民眾認為，限制墮胎至少應為特定情況，例如醫療、性犯罪等情事網開一面，約22%的民眾認同，墮胎權是當前的重要議題之一。

因此，主打墮胎權議題，確實可以改變部分選票的動向，但這恐怕也不是勝選保證，畢竟許多民眾心中仍有例如經濟等更重要的議題。

墮胎 眾議員 共和黨

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