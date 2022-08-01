NBA生涯11冠傳奇球星羅素88歲逝世 他還是首位非裔教頭

NBA波士頓塞爾蒂克傳奇球星羅素31日逝世，羅素在2011年獲得當時的歐巴馬總統授予自由勳章。（路透）

職籃(NBA )波士頓 塞爾蒂克(Boston Celtics)退役傳奇球星羅素(Bill Russell)31日逝世，享壽88歲。

單場51籃板 2017獲贈終身成就獎

羅素效力綠衫軍13個球季，助球隊拿下11座總冠軍，也成為NBA首位非裔總教練；羅素2011年獲得當時的歐巴馬 總統授予自由勳章，2017年NBA頒贈終身成就獎；他如今辭世，歐巴馬與NBA眾球星也紛紛追悼。

羅素官方推特帳號發布聲明，羅素在妻子珍妮‧羅素(Jeannine Russell)的陪伴下安詳離世，但未說明死因；美聯社指出，羅素慢性病纏身，6月出席NBA總決賽最有價值球員獎時便看得出健康狀況不佳。

羅素1956年到1969年的13年NBA職業生涯，每場平均貢獻15.1分，累計2萬1620個籃板球，相當於每場平均22.5個，四度榮登聯盟籃板王。

羅素1960年2月5日曾在單場締造斬獲51個籃板的最高紀錄，之後兩度寫下單場49個籃板的紀錄，除了新秀年之外，每個賽季的例行賽至少為球隊搶下1400個籃板。

羅素共為塞爾蒂克贏得11座總冠軍，其中1959年至1966年，締造八連霸傲人紀錄。

羅素徹底改變NBA的防守理念，五度榮獲NBA最有價值球員，12度入選全明星賽，1980年被職籃作家協會(PBWA)評選為NBA史上最偉大球員，直到喬丹(Michael Jordan)1990年代稱霸NBA。

NBA波士頓塞爾蒂克傳奇球星羅素31日逝世，圖為羅素（6號）於1963年比賽的經典畫面。（美聯社）

投身民權運動 歐巴馬授自由勳章

羅素2011年獲得當時的歐巴馬總統授予自由勳章(Medal of Freedom)，2017年NBA頒贈終身成就獎。歐巴馬31日推文寫道，「今日，我們痛失一位巨人；羅素所在的高度，他的遺緒遠超過一位球員和一個人。」

NBA總裁席佛(Adam Silver)發布聲明，形容羅素是「所有球類運動團隊最偉大的總冠軍，比爾代表比運動還偉大的價值，包括嵌在聯盟DNA中的平等價值、尊重與包容。在他的運動生涯中，比爾積極倡議民權與社會正義，這是他傳承給追隨他腳步的世代NBA球員的遺緒」。

羅素1974年入選名人堂，但他自認不配成為史上首位獲選名人堂的非裔球星，他1975年缺席頒獎典禮；經過44年，羅素終於在2019年接受此殊榮，但仍選在未公開場合接受名人堂戒指。

羅素2019年11月15日接受名人堂殊榮後，推文寫道「我依然覺得前人比我更值得這項榮譽」，他特別提及1950年成為首位NBA球員的庫珀(Chuck Cooper)。

波士頓塞爾蒂克推文悼念「籃球史上最偉大的總冠軍，改革了比賽方式並成為難以置信的社會領袖，那就是羅素。」

洛杉磯湖人隊(LA Lakers)則推文寫道，「冠軍的定義，無論是在場上或場下，感謝你所做的一切，比爾。」另有許多球隊與球星也紛紛發文悼念，願傳奇羅素在天堂安息。