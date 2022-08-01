待售屋變多了 但能撿便宜的選項並不多

待售屋數量經過連續三年減少，終於在今年5月、6月間止跌回升。圖為伊利諾州1月20日一處代售屋的告示牌。（Getty Images）

過去幾年，由於市場長期出現待售房屋短缺，有買房打算的消費者爭相競標，房價 在推波助瀾之下頻創新高，不少民眾感嘆買房夢想似乎變得越來越遙遠。待售屋數量經過連續三年減少，終於在今年5月、6月間止跌回升。不過，美聯社報導分析，希望購買中價位房屋的消費者，此時卻發現市場上選擇頗為有限。

根據報導，待售房屋在全美各地房地產 市場出現增加，但絕大多數為價格較高的房屋，也就是平均房價在25萬元以上。平均房價25萬元以下的房屋，目前在房地產市場顯得日漸稀少。

房地產資訊網站Realtor.com首席經濟學者賀爾(Danielle Hale)指出：「市場上房屋庫存量極低的狀況已經持續好幾年，只要待售房屋庫存量增加都是好消息，不過到目前為止，我們看到增加數量最多的，都是價格偏高的房屋。」

Realtor.com統計顯示，開價10萬元以下的待售房屋，今年6月間數量比去年同期減少約21.4%，開價10萬至25萬元之間的待售房屋，今年6月數量也較一年前同期縮水約12.4%。

相較之下，價格25萬元以上的待售房屋，今年6月間的數量比一年前同期增加大約32.1%。

Realtor.com數據指出，今年6月的任何一天，美國房地產市場上待售房屋數量，比去年同期大約增加19%，換算起來約有61萬9305棟房屋求售。

聯準會(Federal Reserve)為對抗通膨而祭出升息之後，受到房貸利率 變高的影響，美國國內的二手屋銷售開始趨緩。

全國房地產商協會(National Association of Realtors, NAR)指出，今年6月房屋銷售季節調整後年率(seasonally adjusted annual rate，SAAR)降低到512萬棟，創下過去兩年來最緩慢的紀錄。

房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)統計顯示，30年房貸平均利率上周已經增加到5.54%，與一年前相比幾乎翻了一倍。房貸利率走高，讓消費者買房能力因此降低，美國房屋價格中位數上個月創下41萬6000元的新高紀錄。