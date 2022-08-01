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寧願衰退也要升息 聯準會為抗通膨豪賭

編譯柯立偉／綜合31日電
高通膨，高利率，讓一般消費者不敢購車購房，經濟成長動力不振。(美聯社)
高通膨，高利率，讓一般消費者不敢購車購房，經濟成長動力不振。(美聯社)

聯邦商務部28日公布最新經濟數據，緊接著今年第一季國內生產毛額(GDP)下降1.6%，第二季的GDP持續下滑0.6%，引發各界討論美國經濟是否「正走向衰退」，部分經濟學家甚至提出警告，聯準會(Fed)當前升息以抑制通膨的做法有加劇經濟衰退的風險，但官方對這種說法並不認同。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，美國並沒有陷入經濟衰退期；他說：「我不認為美國正在經歷經濟衰退，因為除了通貨膨脹以外，各項經濟指標都表現得非常好。」

有線電視新聞網(CNN)報導指出，由於去年年底浮現的供應鏈危機，許多公司大量買進不少商品囤積，希望避免當經濟因疫區趨緩而復甦後，因供應不及而無法消化訂單，但許多公司失算買太多，存貨過多，導致今年年初各生產部門生產量下降，才讓帳面數字看起來經濟下滑。

高通膨，高利率，讓一般消費者購物精打細算。圖為新澤西州一家二手舊衣店，近來生意興...
高通膨，高利率，讓一般消費者購物精打細算。圖為新澤西州一家二手舊衣店，近來生意興旺。(Getty Images)

事實上，攤開幾間大公司的財報，確實表現不俗；如電商巨擘亞馬遜(Amazon)，第二季營收高達1210億元，比去年同期增加7%，高於華爾街(Wallstreet)預期；亞馬遜甚至預估第三季營收額落在1250億元至1300億元之間，比去年多17%；同時其股票盤前交易大漲12%，顯見投資人對其信心十足。

Hargreaves Lansdown分析師勞拉‧赫伊(Laura Hoy) 告訴說：「大型科技公司本季財報季喜憂參半，但亞馬遜證明，強者即使在最艱難的環境中也能生存。」

但對於普通民眾而言，上市公司獲利多寡與一般人生活並無直接相關，大家真正關心的是會影響到普通人民生活品質的通貨膨脹率；因此，即便政府知道升息會導致市場流通貨幣降低，進一步放緩經濟成長甚至走向衰退，但政府寧願承擔升息可能帶來經濟衰退的後果，也要盡可能抑制通膨。

CNN報導指出，雖然許多經濟學家和立法者反對這一想法，認為升息導致的經濟衰退將遠比通貨膨脹的問題更糟糕，但聯準會正在通過大舉加息「押注」，如果經濟衰退能夠緩解以40年來最快速度上漲的物價水準，那麼這場「冒險」或許值得。

升息 亞馬遜 通貨膨脹

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