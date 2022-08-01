消費市場仍強勁 但企業憂前景「充滿不確定」

高通膨，高利率，讓一般消費者不敢購車購房，經濟成長動力不振。圖亞馬遜上月舉行兩天折扣促銷購物活動，希望刺激買氣。(Getty Images)

國內生產總值(GDP)連續兩季收縮，經濟有陷入衰退之虞，是否真的會步入景氣寒冬，關鍵在貢獻GDP三分之二的消費支出；「華盛頓郵報」(WP)報導，國內消費狀況目前依然強勁，但是從企業發布的財測來看，前景將會如何，可謂風雲詭譎。

就算是近期發布營收 優於預期的財報的企業，泰半也提及當前的不確定性，例如亞馬遜(Amazon)財務長歐爾薩夫斯基(Brian Olsavsky)7月28日時說，雖然業績增長強勁，但是「意識到一切可能會迅速改變」。

富人消費穩定 低收入 者開始縮手

蘋果 (Apple)執行長庫克(Tim Cook)28日時說，iPhone銷售依然強勁，惟Apple Watch及家庭配件因供應鏈及「宏觀經濟環境問題」而走軟；萬事達卡(Mastercard)同日則在法說會上指出，富裕人士消費穩定，但是低收入人士的消費開始縮手。

市調商Sevens Report Research董事長伊薩耶(Tom Essaye)表示，外界原先擔憂，科技公司可能將發布「引爆市場」的財報，不過目前看來，似乎是有「躲過砲火」。

分析師：蘋果財報走軟就是壞消息

不過科技業分析師卡洛琳娜‧米拉奈西(Carolina Milanesi)說，蘋果的客戶以收入中產以上居多，故只要有走軟的消息，就是「大家的壞消息」，市場其他板塊恐怕只會更糟。

P&G於29日發布營收不如預期的財報，並在法說會上預期2023年將是「更艱困的一年」；尚未發布財報的百思買(Best Buy)及沃爾瑪(Walmart)，則在早前的法說會上示警，由於消費習慣改變，將在8月發布的財報會「比外界預期的還要糟」。

報導指出，高通膨的其中一大影響是，民眾會在花錢上審慎考量，固然消費不會停止，但是絕大多數都會流向如石油等必需品，減少如衣物、電子產品等方面的消費；而這種趨勢，正在讓美國的經濟前景複雜化。

Google於26日發布優於預期的財報，財務長魯斯‧波蕾特(Ruth Porat)表示，其廣告業務有開始萎縮的跡象，但是旅遊及零售業的部分仍在成長中，「我們稱其為『充滿不確定性』，我們認為沒有比這更好的詞彙來形容當前的狀況。」