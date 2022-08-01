我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

周渝民夫妻遭「保險詐財」 損失逾114萬美元

美陷50年來最嚴重「能源危機」 除疫情和戰爭還有3原因

編譯郭宣含／綜合31日電
拜登政府全力推動過渡再生能源，石油與天然氣生產投資減少。圖為在懷俄明州的石油井開採，日益減少。(美聯社)
拜登政府全力推動過渡再生能源，石油與天然氣生產投資減少。圖為在懷俄明州的石油井開採，日益減少。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，美國正面臨近50年來最嚴重能源危機，當前能源價格高漲且供應有限；不過這波能源危機有別於1970年代石油禁運所致的危機，當前危機始於頁岩油熱潮減退、乾淨能源受限，以及政府未提前籌備應對。

這場能源危機源自過去十年顛覆美國能源界的可負擔能源：水力壓裂法(fracking)開採頁岩油可供應國內更便宜的能源，風力和太陽能發電能源也更平價，石油和原油價下跌，天然氣和再生能源逐漸取代成本更高的燃煤廠與核電廠。

然而，美國再生能源過渡凌亂無章，石油與天然氣生產投資減少，政治人物未採取相關行動，新冠疫情對經濟造成意外衝擊，以及俄羅斯2月攻擊烏克蘭加重全球能源供應問題；結果就是今夏能源供不應求，能源價格飆漲，電力網業者警告恐得限電。

頁岩油熱潮退去

20世紀多半以燃煤發電，但根據美國能源情報署(EIA)，煤在2016年遭天然氣取代。頁岩油熱潮更使美國從石油和天然氣淨進口國變成淨出口國，投資人因低利率而紛紛投資水力壓裂法開採頁岩油，美國在2010年至2020年間搖身成為全球石油出口大國，進而拉低油價。

許多公司無視獲利大筆投入資金開採，但許多頁岩油井產量少，導致成本高於預期，產油業在這十年間燒掉逾3000億元；這不僅嚇跑投資人，也讓石油公司面對當前能源危機變得更加謹慎，多數頁岩公司預算仍低於疫情前，支出僅可為明年增產3%石油。

拜登政府全力推動過渡再生能源，石油與天然氣生產投資減少。圖為在羅德島州外海的風能...
拜登政府全力推動過渡再生能源，石油與天然氣生產投資減少。圖為在羅德島州外海的風能發電。(美聯社)

乾淨能源發展慢

過去十年，乾淨能源提高發電效率和受到政府補助而變更便宜，吸引不少投資人。但隨著美國能源供應緊縮，開發商興建計畫難以趕上需求；一來是因為乾淨能源與現有電網接駁的申請大增，二來則是批准這類申請前得先進行數年的技術研究，延宕乾淨能源計畫。

政策問題沒人解

聯邦政府無所作為也是釀成當前能源危機的原因。聯邦政府過去30年鼓勵競爭、降低消費者成本、出售石油和天然氣給國外買家，並鼓勵發展更多再生能源，這些政策都意外為能源市場掀起波瀾。

在1970年代能源危機後，聯邦政府開始取消電力業管制，全美許多電力市場由不同業者營運，州政府要減少碳排放時，各地區電力網整合則構成挑戰。

聯邦能源管制委員會(Federal Energy Regulatory Commission)前成員麥克納米(Bernard McNamee)表示：「當前危機比70年年代更嚴重，大家環顧四周，似乎都一籌莫展。」

批評者指出拜登政府的能源政策，未充分規劃，讓各方無所適從。圖為拜登總統出席202...
批評者指出拜登政府的能源政策，未充分規劃，讓各方無所適從。圖為拜登總統出席2021年英國聯合國氣候變遷大會，保證美國會領先減碳達標。(美聯社)

石油 投資 天然氣

上一則

NBA生涯11冠傳奇球星羅素88歲逝世 他還是首位非裔教頭

下一則

是否訪台？台方評估 波洛西「有意成行」

延伸閱讀

阿里巴巴：努力維持在美國香港上市地位

阿里巴巴：努力維持在美國香港上市地位
歐盟放鬆制裁俄羅斯石油的力度

歐盟放鬆制裁俄羅斯石油的力度
非洲3能源大國擬供氣助歐 外界憂「遠水難救近火」

非洲3能源大國擬供氣助歐 外界憂「遠水難救近火」
俄氣減供 歐洲天然氣價飆新高 英比1年前貴6倍

俄氣減供 歐洲天然氣價飆新高 英比1年前貴6倍

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西。（美聯社）

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

2022-07-31 05:33
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16

超人氣

更多 >
傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文

傳波洛西將於「這天」經菲律賓訪台 會見蔡英文
好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID
警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面

警告波洛西？中國首度公布疑似「航母殺手」發射畫面
紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突
紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家