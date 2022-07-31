拜登確診服Paxlovid 副作用低但「2類病患」不建議使用

輝瑞藥廠開發的Paxlovid，對新冠具有一定療效，已獲FDA核准使用。(Getty Images)

剛剛又確定二度感染的拜登 總統上周確診新冠肺炎後，立即依白宮醫師指示服用輝瑞(Pfizer)新冠口服藥物Paxlovid治療。

Paxlovid是去年12月獲聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准使用治療新冠肺炎的處方藥，在降低重症風險方面有顯著效果。

什麼是Paxlovid？

Paxlovid為一種抗病毒藥物，由Nirmatrelvir與Ritonavir兩種藥物組成。

FDA授權12歲以上、體重達88磅之輕中度且具重症高風險的患者使用。

標準治療方法為每次服用三錠(Nirmatrelvir兩錠與Ritonavir一錠)，一日兩次，連續服用五天，共30錠。

如何運作？

Paxlovid能抑制新冠病毒，阻斷一種幫助病毒在體內複製的酶。

如同所有的抗病毒藥物，Paxlovid在症狀初顯五日內服用顯現的效果最佳。

效果如何？

臨床試驗顯示，在症狀開始後五日內服用Paxlovid，能降低88%住院與死亡的風險。

需特別注意，Paxlovid於Delta變種病毒 疫情期間，在未接種疫苗的人群中進行測試，而目前疫情Omicron變種病毒佔多數，因此現在的結果可能不同。

輝瑞藥廠表示，Paxlovid對抗Omicron變種病毒的效果良好，另外的實驗室研究也顯示類似的結果。

有哪些副作用？

Paxlovid的副作用被視為相對輕微，包括血壓 升高、噁心、腹瀉、肌肉痠痛、胃痛、味覺改變等。

過敏反應包括蕁麻疹、吞嚥或呼吸困難、嘴部腫脹、喉嚨發緊、沙啞、起疹子，可能會出現肝臟問題。

但可能出現血壓升高、噁心、腹瀉、肌肉痠痛等副作用；肝病或腎臟疾病患者不建議使用，拜登並未患有這兩種疾病。

醫師表示Paxlovid通常耐受性良好。

復發情況？

范德堡大學醫學中心教授沙夫納(William Schaffner)說明：「有些服用Paxlovid的人症狀復發，因此雖然Paxlovid能在服用期間壓制症狀一段時間，五天後，有些人的部分症狀會再度出現，所以我們只需要觀察。」

CDC在5月曾發布建議，讓醫師了解服用Paxlovid後症狀復發的可能，但CDC仍建議使用Paxlovid。