我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

美西野火擴大 北加州、蒙大拿州急撤逾百戶居民

編譯郭宣含／綜合30日電
美西野火控制不易。圖為華盛頓州消防人員和野火奮戰。(美聯社)
美西野火控制不易。圖為華盛頓州消防人員和野火奮戰。(美聯社)

野火在西部狂燒，加州蒙大拿州野火29日晚間一夕擴大火勢，又遇上當地風勢和高溫，火勢迅速蔓延至鄰近社區，迫使逾100戶住家30日緊急撤離，鄰州愛達荷州的野火也持續向周圍擴張。

根據聯邦林務局(U.S. Forest Service)，在北加州克拉瑪斯國家森林(Klamath National Forest)，麥金尼野火(McKinney Fire)迅速蔓延，竄燒面積估計達3萬至4萬畝，而且截至30日下午仍無法控制。

麥金尼野火29日在俄勒岡州邊界的鄉村地區起火，原本燃燒面積僅約逾1平方呎，但30日擴大至62平方呎；從網路影片可見滾滾濃煙瀰漫數百呎的天空。

逾百戶住家被迫撤離，當局警告民眾保持高度警戒；野火濃煙導致當局關閉96號州際公路的部分路段。

該區的林務局發言人斯托克斯伯里(Tom Stokesberry)表示，當地適逢高溫、強風和低濕度，再加上植披茂密，這些都是助長麥金尼野火的燃料，「該野火相當危險，當地地形起伏陡峭，而且已經許久未經歷野火。」

由於麥金尼野火爆發性成長，消防人員只好改變方向，從一開始控制火勢變成保護住家和重要基礎建設，並協助加州最北的西斯邱郡(Siskiyou)居民撤離。

北加州執法單位挨家挨戶要求懷裡卡(Yreka)和瓊斯堡(Fort Jones)居民撤離並疏散牲口，在無法提供手機服務的地區，他們也會撥打語音電話通知。

斯托克斯伯里表示，加州塞亞德(Seiad)鎮外也爆發一處小型野火，未來幾天估計閃電會持續不斷，加州將傾全州資源遏制該區野火。

無獨有偶，蒙大拿州艾蒙野火(Elmo Fire)延燒面積也連夜擴大兩倍至逾6平方哩，逼近艾蒙鎮(Elmo)和弗拉特黑德湖(Flathead Lake)。

全國跨部會消防中心(National Interagency Fire Center)預估，恐須近一個月才能控制住艾蒙野火。蒙大拿州交通廳指出，濃煙導致28號公路部分路段關閉。

再向南延伸約200哩處，愛達荷州薩門-夏利斯國家森林(Salmon-Challis National Forest)的穆斯野火(Moose Fire)蔓延逾67.5平方哩，愛州居民持續被下令撤離該區，愛州30日投入逾930名消防員救火，該野火已有17%面積受到控制。

加州 蒙大拿州 愛達荷州

上一則

波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

下一則

肯州水災求生 17歲少女緊抱牠 屋頂「等5小時」終獲救

延伸閱讀

紐森想當總統 先把加州治好

紐森想當總統 先把加州治好
熱浪釀法國森林大火 其中3場起於縱火

熱浪釀法國森林大火 其中3場起於縱火
希臘熱浪野火肆虐 大批觀光客與居民被迫撤離

希臘熱浪野火肆虐 大批觀光客與居民被迫撤離
希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人

希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人

熱門新聞

拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
華爾街日報24日爆料，指世界首富馬斯克去年底與多年好友、谷歌共同創辦人布林(右)的妻子(左)有染。馬斯克一度跪求布林寬恕。(Getty Images)

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

2022-07-25 02:30
國會眾院議長波洛西是否訪台，不僅是連日來的焦點，也是外界關切拜習通話內容的核心。（美聯社）

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

2022-07-29 06:34
前眾院議長金瑞契（左）1997年曾率團訪台。圖為金瑞契與台灣時任副總統兼行政院長連戰（右）會面。（本報系資料照）

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

2022-07-25 16:16
聯邦眾院議長波洛西。（美聯社）

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

2022-07-28 20:06

超人氣

更多 >
兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元
已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走

已知25死 肯州東部大洪水 母樹上待援 懷中4子被沖走
軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉
川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時
波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害

波洛西傳將訪問 台灣既期待又怕受傷害