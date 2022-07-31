美西野火擴大 北加州、蒙大拿州急撤逾百戶居民

美西野火控制不易。圖為華盛頓州消防人員和野火奮戰。(美聯社)

野火在西部狂燒，加州 、蒙大拿州 野火29日晚間一夕擴大火勢，又遇上當地風勢和高溫，火勢迅速蔓延至鄰近社區，迫使逾100戶住家30日緊急撤離，鄰州愛達荷州 的野火也持續向周圍擴張。

根據聯邦林務局(U.S. Forest Service)，在北加州克拉瑪斯國家森林(Klamath National Forest)，麥金尼野火(McKinney Fire)迅速蔓延，竄燒面積估計達3萬至4萬畝，而且截至30日下午仍無法控制。

麥金尼野火29日在俄勒岡州邊界的鄉村地區起火，原本燃燒面積僅約逾1平方呎，但30日擴大至62平方呎；從網路影片可見滾滾濃煙瀰漫數百呎的天空。

逾百戶住家被迫撤離，當局警告民眾保持高度警戒；野火濃煙導致當局關閉96號州際公路的部分路段。

該區的林務局發言人斯托克斯伯里(Tom Stokesberry)表示，當地適逢高溫、強風和低濕度，再加上植披茂密，這些都是助長麥金尼野火的燃料，「該野火相當危險，當地地形起伏陡峭，而且已經許久未經歷野火。」

由於麥金尼野火爆發性成長，消防人員只好改變方向，從一開始控制火勢變成保護住家和重要基礎建設，並協助加州最北的西斯邱郡(Siskiyou)居民撤離。

北加州執法單位挨家挨戶要求懷裡卡(Yreka)和瓊斯堡(Fort Jones)居民撤離並疏散牲口，在無法提供手機服務的地區，他們也會撥打語音電話通知。

斯托克斯伯里表示，加州塞亞德(Seiad)鎮外也爆發一處小型野火，未來幾天估計閃電會持續不斷，加州將傾全州資源遏制該區野火。

無獨有偶，蒙大拿州艾蒙野火(Elmo Fire)延燒面積也連夜擴大兩倍至逾6平方哩，逼近艾蒙鎮(Elmo)和弗拉特黑德湖(Flathead Lake)。

全國跨部會消防中心(National Interagency Fire Center)預估，恐須近一個月才能控制住艾蒙野火。蒙大拿州交通廳指出，濃煙導致28號公路部分路段關閉。

再向南延伸約200哩處，愛達荷州薩門-夏利斯國家森林(Salmon-Challis National Forest)的穆斯野火(Moose Fire)蔓延逾67.5平方哩，愛州居民持續被下令撤離該區，愛州30日投入逾930名消防員救火，該野火已有17%面積受到控制。