美確診數再起 9月擬推「新配方」補強針 擴大施打

聯邦政府計畫9月份推出新配方的新冠疫苗，且擴大第二劑補強針接種範圍。圖為密西西比州居民接種新冠疫苗。(美聯社)

紐約時報引述消息人士報導，拜登政府正在考慮於9月為第二劑新冠疫苗 補強針推出新版本，除疫苗配方不同外，屆時可能將開放大多數民眾接種第二劑補強針。

目前只有50歲以上民眾、或是12歲以上且有特定免疫系統缺陷的民眾，才有資格接種第二劑補強針；在目前的討論中，至少在今夏之前，暫無讓絕大多數成年人接種第二劑補強針的計畫，不過仍有可能會適度擴大範圍，例如適用於孕婦等。

促符合資格者 入秋前快接種

此外，政府預計將會對外宣布，有資格接種第二劑補強針的民眾，應當「即刻接種」，而非等到秋季那時候。

近期新冠病例數再度增加，讓部分聯邦公衛官員主張，應該要在入秋前盡可能加強民眾對疫苗的保護力，包括白宮 首席防疫 顧問佛奇(Anthony Fauci)、白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)等。

不過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及聯邦疾病防治中心(CDC)許多公衛官員主張，應專注於9月時的新配方補強針接種；莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)等均推出針對最新變種病毒的疫苗配方，且屆時能大規模投產。

消息人士表示，9月推出新版第二劑補強針後，預料將會開放所有成年人、甚至兒童使用。

FDA及CDC對現在就廣開第二劑補強針持保留態度的原因，在於如果現在就接種原版的補強針，可能會讓疫苗本已存在的誘發心肌炎風險增加，尤其是在年輕人之間。

而且此舉不單拉高風險，還沒有任何幫助，拉荷亞免疫學研究中心(La Jolla Institute for Immunology)病毒學者克羅提(Shane Crotty)就說，若有人8月初打疫苗後，身體已有抗體，到9月中再打一劑疫苗，是不會增加更多保護力的。

過於頻繁地宣布補強針消息，也可能讓公眾對此感到不耐；事實上，民眾對接種疫苗地意願正在下降，所有有資格接種首劑補強針的民眾中，近50%完成接種，但是到了第二劑，只有30%的有資格民眾願意接種補強針。