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就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

6月物價指數增6.8%創40年新高 第2季薪資成長僅1.6%

編譯盧炯燊／綜合29日電
今年菥資成長是史上最快，但卻趕不上物價上漲幅度，圖為目標百貨招募員工海報，強調起起薪調漲至時薪16.75元。(Getty images)
今年菥資成長是史上最快，但卻趕不上物價上漲幅度，圖為目標百貨招募員工海報，強調起起薪調漲至時薪16.75元。(Getty images)

商務部經濟分析局(Bureau of Economic Analysis, BEA)29日報告，6月個人消費支出物價指數(PCE)年增6.8%，增幅只比1982年1月的6.9%來得低，可謂創下40年來新高，PCE指數上升最主要是因為能源及食品漲價。

聯準會最密切觀察PCE指數，視其為通膨最重要評估依據。按逐月相比，6月物價上漲1%，也是2005年來最大漲幅；就算扣除容易波動的食品及能源項目，由5月到6月物價也攀升0.6%，是2021年4月以來單月最大增幅。

排除公家機構，4到6月的季度勞工薪資成長1.6%，與去年秋季創紀錄的成長相當。但假如各公司把薪資漲幅轉嫁給消費者承受，調高工資往往更助長通膨。

BEA數據另佐證通膨持續不退，已損及民眾購買力，傷害對經濟的信心，危及民主黨到11月期中選舉前的選情。

6月消費者支出月增1.1%，雖然高於市場預期的0.9%，但實際上支出增加是源於物價上漲，而非消費者購買增加，經通膨調整後，消費支出僅成長0.1%。這也說明了，薪資的增幅遠遠趕不上通膨上漲幅度。

報告裡的工資數據，被視為就業成本指數的指標，表明薪資仍在以強勁的速度增長，儘管這對工薪階層有利，但可能引發聯準會擔憂會導致物價上升。

有跡象表明，未來幾個月，某些類別商品的價格會放緩，有助平抑通膨，但幅度不會很大。市場預料，自6月中以來已經放緩的能源價格會進一步下降，目前汽油價格已由最高峰的平均每加侖5元回落到4.25元；小麥、銅等商品的價格也大幅下跌。

高通膨及高利率也阻礙了美國經濟，美國經濟在4月至6月連續第二個季度萎縮，加劇了人們憂慮衰退迫在眉睫。儘管強勁的就業機會代表經濟仍保持強勁勢頭，但連續兩季經濟下行，經常被視為經濟開始衰退的指標。

「通膨洞見」(Inflation Insights)的總裁沙里夫(Omair Sharif)形容，這份報告將令聯準會官員寢食難安。

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